Dogaletto di Mira Venezia, poliziotto uccide la moglie a colpi di pistola e poi si suicida

Condividi

Il corpo di un uomo e di una donna, morti per ferite da colpi di pistola, sono stati ritrovati stamane a Dogaletto di Mira, nel veneziano.Il presunto omicida era un poliziotto in servizio all'ufficio immigrazione della Questura di Venezia. La vittima la moglie, con la quale da tempo erano in corso dissidi familiari. Pare che i due fossero separati.L'omicidio è avvenuto davanti alla villetta della coppia: l'uomo ha prima rivolto l'arma d'ordinanza contro la moglie e poi si suicidato. Quando sono arrivati i sanitari del 118 ormai non vi era pi nulla da fare.