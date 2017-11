Venezia: turisti francesi rubano una gondola, denunciati

Condividi

Volevano solo fare un giro romantico per i canali di Venezia. Ieri notte due turisti francesi, 29 anni lei, 41 lui, hanno rubato una gondola ma si sono resi conto di non essere in grado di manovrare l'imbarcazione, tanto che in loro soccorso è intervenuta una 'volante' lagunare. La coppia, che alloggia in un hotel nel cuore di Venezia, è stata denunciata per furto aggravato.La loro fuga 'romantica' non è sfuggita a un veneziano che, all'una di notte ha chiamato il 113 segnalando che due turisti avevano appena rubato una gondola che era ormeggiata in Rio San Severo. I due hanno fatto urtare la barca contro la riva e altre imbarcazioni. Le condizioni meteo, poi, hanno aggravato la situazione: la pioggia, il vento e la corrente hanno reso praticamente la gondola ingovernabile per timonieri così poco esperti come gli innamorati francesi.Gli agenti sono dovuti intervenire per aiutare i due turisti, bagnati e infreddoliti, che sono stati soccorsi e portati a bordo della volante lagunare. Il gondoliere ha recuperato l'imbarcazione che ha portato nel cantiere navale, dove verrà fatta una stima dei danni.