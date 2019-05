Caos a Caracas Venezuela, 4 i morti nella rivolta. Ordine di arresto per l'oppositore "liberato" López Guaidó: "Continuiamo con più forza che mai"

Sale a 4 il numero dei morti nella rivolta lanciata dall'autoproclamato presidente Guaidó contro il regime di Maduro. Due adolescenti di 14 e 16 anni sono morti in seguito a ferite d'arma da fuoco ricevute durante le manifestazioni di protesta del 30 aprile e del 1 maggio contro il governo. Lo rende noto l'ong Osservatorio venezuelano di conflittualità sociale (Ovcs).



Tribunale ordina l'arresto di López

Un tribunale venezuelano ha ordinato al servizio di intelligence Sebin l'arresto dell'esponente dell'opposizione Leopoldo López, accusandolo di aver violato i termini della custodia domiciliare. López era apparso al fianco di Guaidó ed aveva sostenuto di essere stato liberato dagli arresti domiciliari da un gruppo di militari sostenitori dell'autoproclamato presidente. In seguito, ha trovato asilo nell'ambasciata spagnola. Secondo una dichiarazione del tribunale pubblicata su Facebook, l'oppositore ha violato i termini della detenzione domiciliare e il divieto di fare dichiarazioni politiche ai media. Condannato nel 2015 a 13 anni di detenzione per incitamento alla violenza, ha successivamente ottenuto il permesso di scontare la condanna agli arresti domiciliari.



Ancora scontri a Caracas

Nuovi scontri sono esplosi tra manifestanti e la Guardia nazionale bolivariana a Caracas, durante le marce contrarie di sostenitori di Maduro e oppositori. Lo riferiscono i media internazionali. Giornalisti di AFP sul posto hanno visto la Guardia nazionale sparare gas lacrimogeni contro i dimostranti che tentavano di bloccare un'arteria stradale vicina alla base militare La Carlota, da dove Guaidó ha provato a lanciare una rivolta militare contro il presidente.

Gas lacrimogeni contro manifestazioni oppositori

Agenti della polizia venezuelana hanno utilizzato gas lacrimogeni contro decine di oppositori che stavano concentrandosi in uno dei punti a sud-est di Caracas per partecipare alla marcia convocata da Guaidó. Uno dei leader della protesta, Jesús Armas, ha sostenuto che gli incidenti sono avvenuti in Plaza Washington dove, ha assicurato, la polizia "ha lanciato 12 lacrimogeni di fabbricazione russa". Questa azione, ha aggiunto, "mostra molto chiaramente chi sono quelli che appoggiano Maduro". In un altro incidente a Santa Mónica, si è appreso, gli agenti hanno disperso i militanti con gas lacrimogeni e proiettili di gomma.



Ong: 119 gli arresti, anche 11 adolescenti

L'ong venezuelana per i diritti umani Foro Penal ha riferito che 119 persone, di cui 11 adolescenti, sono state arrestate durante le manifestazioni di protesta in differenti Stati del Venezuela.





Guaidó riappare a Caracas: "Il mondo è con noi, avanti fino all'obiettivo"

Guaidó è quindi ricomparso in pubblico, dinanzi a migliaia di sostenitori a Caracas, e ha promesso che andrà avanti fino a che non sia raggiunto "l'obiettivo di disarcionare il regime di Nicolas Maduro". "Il mondo è con noi" dice alla folla, "noi non vogliamo sacrificare nessuno. Facciamo tutto questo per le famiglie e il loro futuro. Cerchiamo di ottenere qualcosa, non possiamo più tacere. Dobbiamo trovare la libertà per tutto il Venezuela".

Trump: Cuba smetta di interferire o reagiremo

"Se le truppe e le milizie cubane non cesseranno immediatamente le operazioni militari e di altro genere allo scopo di causare la morte e la distruzione della Costituzione venezuelana, imporremo un embargo totale sull'isola di Cuba, insieme a più sanzioni". Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un tweet.



Pompeo: intervento militare Usa "possibile" se necessario

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha dichiarato oggi che il presidente Usa Donald Trump si tiene pronto, se necessario, a far intervenire l'esercito americano in Venezuela, dove ieri si sono registrati violenti scontri fra manifestanti e forze fedeli al presidente Nicolas Maduro. Il capo della diplomazia Usa ha detto. "Un intervento militare e' possibile. Se sara' necessario, sara' quello che gli Stati Uniti faranno".

"Mosca destabilizza il Venezuela"

"La Russia e Cuba stanno destabilizzando il Venezuela" e il coinvolgimento russo nelle vicende del Paese latinoamericano "rischia di destabilizzare anche le relazioni bilaterali tra Washington e Mosca" accusa poi Pompeo in un tesissimo colloquio telefonico avuto con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

Mosca a Washington: "Non vi immischiate"

Lavrov, dal canto suo, ha detto a Pompeo che "l'ingerenza Usa negli affari interni del Venezuela" è una violazione del diritto internazionale e lo ha messo in guardia sul fatto che ulteriori passi "aggressivi" di Washington nel Paese latinoamericano comporterebbero "conseguenze gravi".



Maduro: "Tentato golpe fallito". E si congratula con le Forze armate

Voglio congratularmi con voi Forze armate per l'atteggiamento fermo, leale, valoroso e di enorme saggezza con cui avete condotto alla soluzione e alla sconfitta del piccolo gruppo che pretendeva di riempire il Paese di violenza con una scaramuccia golpista". Lo ha dichiarato nella notte il presidente venezuelano Nicolas Maduro. In un video con ministri, leader del Partito socialista unito del Venezuela e vertici militari diffuso attraverso Twitter, Maduro riferendosi a ieri ha parlato di un giorno intenso di eventi, emozioni, riflessioni e di sguardi sul futuro del Venezuela". E' stato anche, ha proseguito, "un giorno di contrasto in cui si sono contrapposte due Venezuela: una di pace e dialogo ed un'altra portatrice di violenza e venduta alle ambizioni straniere". "Ringrazio tutto il popolo venezuelano - ha poi detto - per il suo valore, coraggio e coscienza di fronte a questo tentativo di colpo di Stato frustrato. Avete dimostrato che un popolo mobilitato è garanzia di tranquillità per la Patria".