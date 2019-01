Presa di posizione simbolica Venezuela, il Parlamento dichiara "illegittima" la presidenza Maduro Il nuovo mandato inizia il 10 gennaio

Condividi

L'Assemblea nazionale del Venezuela, controllata dall'opposizione, ha dichiarato illegittima la presidenza di Nicolas Maduro, che si prepara a iniziare il secondo mandato. "Riaffermiamo l'illegittimità di Maduro", ha dichiarato il presidente dell'Assemblea Juan Guaido, giurando all'inizio della nuova sessione legislativa. "Il 10 gennaio usurperà la presidenza e di conseguenza questa Assemblea è l'unico rappresentante legittimo del popolo", ha aggiunto.La presa di posizione ha un valore puramente simbolico. Dal 2016 la Corte Suprema, ritenuta vicina all'esecutivo, ha dichiarato nulle tutte le decisioni adottate dal Parlamento.In precedenza i Paesi americani che si riconoscono nel Gruppo di Lima, a eccezione del Messico, avevano fatto sapere che non avrebbero riconosciuto il nuovo governo del presidente venezuelano, Nicolas Maduro, perché lo considerano il frutto di elezioni illegittime, quelle svolte nel maggio scorso.La dichiarazione è stata firmata a Lima dove erano presenti i governi di Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Perù e Santa Lucia. L'unico Paese del blocco a sfilarsi è stato il Messico. Il Gruppo di Lima ha esortato Maduro a rispettare le prerogative dell'Assemblea nazionale e a trasferirgli, in via provvisoria, il potere l'esecutivo fino a quando non si terranno nuove elezioni presidenziali democratiche.