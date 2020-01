Caracas Venezuela: Guaidò giura nuovamente come presidente ad interim Guaidò è entrato nell'emiciclo dell'Assemblea nazionale dopo momenti di alta tensione nei quali le forze militari e di polizia hanno tentato di impedire il suo ingresso nel Palazzo legislativo. Opposizione: 4 deputati feriti dalla polizia. Il quotidiano spagnolo El Pais denuncia l'aggressione del suo corrispondente

Il capo dell'opposizione in Venezuela, Juan Guaidò, ha giurato nuovamente come presidente ad interim del Paese dopo aver assunto la funzione di presidente dell'Assemblea nazionale, il Parlamento: "In nome di coloro che non hanno voce, delle madri che piangono per i loro figli, dei maestri che lottano, delle infermiere, degli studenti, dei prigionieri politici, in nome del Venezuela, giuro di compiere i doveri di presidente incaricato e di trovare soluzioni alla crisi", ha dichiarato Guaidò.

Guaidò è entrato nell'emiciclo dell'Assemblea nazionale dopo momenti di alta tensione nei quali le forze militari e di polizia hanno tentato di impedire il suo ingresso nel Palazzo legislativo. Dopo essere entrato nell'aula, Guaidò e alcuni deputati hanno intonato l'inno nazionale.

Già domenica decine di agenti della guardia nazionale hanno bloccato l'ingresso in Parlamento a un gruppo di deputati dell'opposizione guidati da Guaidò. Quest'ultimo, autoproclamatosi presidente del Paese l'anno scorso in aperta sfida al capo dello Stato Nicolas Maduro, nel corso dell'ultimo anno è stato presidente dell'Assemblea nazionale ed era atteso che fosse rieletto per questa carica. Ma proprio domenica, Luis Parra, ex alleato dell'opposizione, si è dichiarato presidente del Parlamento, dicendo di avere ottenuto il voto di 81 deputati. Un conteggio respinto dall'opposizione, che sostiene che 100 deputati, cioè la maggioranza, abbiano votato per Guaidò in una sessione del Parlamento tenutasi nella sede di un giornale venezuelano.

Opposizione: 4 deputati feriti dalla polizia

Le forze di sicurezza del governo di Nicolás Maduro hanno ferito quattro deputati dell'opposizione negli scontri per bloccare il loro ingresso al Palazzo Legislativo di Caracas. Lo ha denunciato su Twitter il Centro nazionale di comunicazione, account ufficiale della presidenza ad interim di Guaidò. Secondo quanto riferito, i parlamentari colpiti dalle forze di sicurezza sono Desiree Barboza, Luis Lipa, Manuela Bolívar ed Elimar Díaz.

Giornalista El Pais aggredito in area Parlamento

Il quotidiano spagnolo El Pais ha denunciato che Francesco Manetto, corrispondente del giornale in Colombia, Venezuela e nella regione andina, è stato aggredito nell'area del Palazzo legislativo,mentre stava coprendo gli eventi della giornata di oggi. Secondo quanto riferito da El Pais, il giornalista era a pochi metri da un gruppo di reporter e di deputati fedeli a Juan Guaidó bloccati all'esterno del Parlamento. Mentre stava registrando un video con il telefono, una persona lo ha rimproverato e poi un gruppo di individui, con un comportamento tipico dei gruppi chavisti nella zona - secondo la descrizione del giornalista - lo ha colpito. Alcuni dei giornalisti che erano con Manetto, che è stato derubato di telefono e portafoglio, hanno cercato di bloccare l'aggressione e hanno ricordato che si trattava di un giornalista straniero, ma i membri della Guardia Nazionale bolivariana che hanno assistito al fatto non sono intervenuti.

Pompeo: "Gli Usa continueranno ad appoggiare il presidente Guaidò"

"Gli Stati Uniti continueranno ad appoggiare il presidente Guaidò". Lo ha detto Mike Pompeo che, in una conferenza stampa, si è congratulato con il leader dell'opposizione venezuelana per la sua "legittima rielezione" come presidente dell'Assemblea Nazionale. Un'elezione che è avvenuta all'esterno della sede del Parlamento, mentre in aula veniva eletto Luis Parra con i voti dell'opposizione che si è allontanata da Guaidò e dei deputati vicini a Nicolas Maduro.

Il segretario di Stato americano ha sottolineato che l'amministrazione Trump continuerà a difendere chiunque appoggi la democrazia in Venezuela di fronte alla "campagna di intimidazione" promossa dal regime di Maduro.