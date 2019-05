Venezuela New York Times: Guaidó indebolito apre a trattare con Maduro. WSJ: da Usa nuove sanzioni

Condividi

Unable to resolve Venezuela's political paralysis, the opposition leader is considering negotiating with President Nicolás Maduro https://t.co/L54R2RUuAT — The New York Times (@nytimes) 21 maggio 2019

L'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó apre a trattare con il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Le due parti hanno inviato alcuni dei loro funzionari in Norvegia per trattare, una concessione che finora Guaidó aveva rifiutato. Lo riporta il, sottolineando che il cambio di rotta rappresenta un momento cruciale per l'opposizione venezuelana che nel corso dei mesi si è indebolita, mostrando la forza e il potere che Maduro tiene saldamente nelle sue mani nonostante la crisi del paese.Le autorità americane stanno mettendo a punto nuove sanzioni a carico di alti esponenti del governo del Venezuela ed altre persone sospettate di aver utilizzato il programma di aiuti alimentari gestito dall'esercito di Caracas per riciclare denaro. Ad affermarlo sono fonti prossime al quotidiano americano. Le misure verranno annunciate ufficialmente nelle prossime settimane allo scopo di aumentare la pressione sul governo del presidente Nicolas Maduro. Secondo quanto riporta El Nacional, accuse e sanzioni saranno diretti contro alti militari e contrattisti privati accusati di riciclare milioni di dollari di fondi statali destinati all'acquisto di generi alimentari ed altre operazioni. Altre sanzioni potranno avere come obiettivo funzionari o militari che si siano appropriati del denaro di proprietà della compagnia petrolifera statale, dalle attività di estrazione mineraria o di cambio di valuta.