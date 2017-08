Lo statement della Casa Bianca Venezuela, Trump: non escludo opzione militare, parlerò con Maduro solo se ripristina democrazia

Dopo che Nicolas Maduro si è detto disponibile ad incontrare Donald Trump in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, il tycoon-presidente ha rifiutato un colloquio telefonico. Motivo: parleremo - ha fatto sapere la Casa Bianca - solo "quando sarà ripristinata la democrazia"."Trump - aggiunge la Casa Bianca - ha chiesto a Maduro il rispetto della Costituzione, elezioni libere ed eque, la liberazione dei prigionieri politici e la cessazione delle violazioni dei diritti umani. Al contrario, Maduro ha scelto la via della dittatura".Il presidente degli Stati Uniti ha anche detto che non esclude una "opzione militare" in relazione alla crisi in Venezuela, un paese che, a suo parere, è impantanato in un "pasticcio molto pericoloso". Il presidente Trump ha parlato dopo l'incontro con il Segretario di Stato, Rex Tillerson, il consigliere per la sicurezza nazionale, H. R. McMaster, e l'ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Nikki Haley.Nicolas Maduro si era sì detto disponibile ad incontrare Trump in occasione dell'Assemblea generale dell'Onu ma allo stesso tempo lo ha accusato di promuovere la violenza per rovesciarlo e alimentare il suo isolamento internazionale.