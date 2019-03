Venezuela: "Aperto corridoio umanitario con la Colombia" Da Caracas Maduro annuncia la decisione di chiudere scuole e uffici e il leader dell'opposizione Guaidó chiede lo stato emergenza

In Venezuela manca il cibo

Il governo venezuelano ha aperto un "corridoio umanitario" sulla frontiera con la Colombia, che aveva chiuso dopo gli scontri del 23 febbraio scorso. Ripreso l'ingresso degli aiuti umanitari internazionali, in modo di permettere il passaggio di malati e scolari che devono spostarsi nel paese vicino. Lo ha reso noto il canale News progovernativo Telesur.Il canale tv ha pubblicato immagini di allievi in uniforme e una signora in sedie a rotelle che attraversano i ponti sul fiume Tachira che separano i due paesi.Il governo del Venezuela ha annunciato la sospensione di tutte le attività lavorative e didattiche per questo lunedì, 11 marzo, in occasione del blackout che colpisce gran parte del Venezuela da giovedì. Il portavoce del governo e vicepresidente settoriale della Comunicazione, Turismo e Cultura, Jorge Rodriguez, ha spiegato che la sospensione riguarderà le "lezioni a tutti i livelli di istruzione e attività lavorative".Il leader dell'opposizione Juan Guaidó ha deciso di chiedere al Parlamento di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e ha fornito una serie di dati in grado di delineare la drammatica situazione nel paese: il blackout continua a lasciare al buio completo 16 stati del Venezuela, mentre altri sei hanno solo parzialmente l'energia elettrica. La totale assenza di elettricità è costato finora al settore privato, in un paese già economicamente in ginocchio, 400 milioni di dollari.Le autorità venezuelane hanno lanciato oggi un piano di emergenza nell'intero settore aereo per far fronte alle interruzioni di energia elettrica che hanno provocato anche forti disagi ai collegamenti aerei.Dianela Parra, presidente del Collegio di medici dello Stato di Zulia, in Venezuela, ha smentito che siano morte 296 persone, fra le quali un'ottantina di neonati, nell'ospedale di Maracaibo, capitale dello Stato, a causa del blackout elettrico. Una notizia che era stata rilanciata ieri dal senatore Usa Marco Rubio. Secondo José Manuel Olivares, deputato oppositore e medico, sono 21 finora i decessi segnalati in varie regioni del Paese.