Accusata da Maduro di essere 'complice della rivolta armata' Venezuela, l'assemblea Costituente rimuove la procuratrice generale Luisa Ortega Dìaz "La sede della procura generale di Caracas è assediata dai militari", aveva postato su Twitter la Ortega, che respinge la propria rimozione e denuncia: "E' in atto un golpe"

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 agosto 2017

La nuova Assemblea Costituente venezuelana, che si è insediata ieri e oggi ha iniziato i suoi lavori, ha rimosso dal suo incarico la procuratrice generale Luisa Ortega Diaz. Per ore le forze della sicurezza venezuelana hanno circondato l'ufficio della procuratrice a Caracas. Una trentina di soldati della guardia nazionale sono giunti in mattinata chiudendo ogni accesso all'edificio. Ortega su Twitter ha parlato di "assedio" arbitrario e ha diffuso le foto dei soldati. "Rifiuto questo assedio al ministero pubblico - scrive Ortega - denuncio questa arbitrarietà di fronte alla comunità nazionale e internazionale".E Luisa Ortega Diaz respinge la decisione della Costituente che oggi l'ha rimossa dal ruolo di procuratrice generale del Venezuela, precisando di "nonriconoscere" tale misura. "Nel Paese è in pieno corso un golpe contro la Costituzione, combatterò fino all'ultimo respiro", ha precisato in una nota.La procuratrice generale del Venezuela è anche stata aggredita dalla 'guardia nacional bolivariana' mentre cercava di entrare nel suo ufficio a Caracas. "Sono stata spintonata, mi hanno attaccato con gli scudi per impedire" l'ingresso nell'ufficio, ha detto ai media.L'Assemblea nazionale costituente del Venezuela ha incaricato il difensore civico Tarek William Saab come nuovo procuratore generale, dopo aver rimosso Luisa Ortega Diaz. "Non può restare vacante perché si creerebbe un problema che già avevamo con l'inazione della procura", ha detto nella sessione della Costituente Diosdado Cabello. L'opposizione considera Saab un fedele alleato del governo che non esita a ignorare abusi da parte del potere.Il Venezuela è stato sospeso dal Mercosur (il mercato comune dell'America meridionale) per il mancato rispetto della 'clausola democratica' del gruppo sudamericano. Lo hanno deciso i ministri degli esteri di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay durante una riunione a San Paolo, applicando così la "clausola democratica" dell'organismo.