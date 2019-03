Guaidó: "Impossibile spaventare il popolo" Venezuela, continua la protesta. Nuovi blackout: morti pazienti in ospedale Migliaia in piazza a sostegno dei due leader

In un Venezuela ancora semiparalizzato dal blackout, sono iniziate nuove manifestazioni opposte convocate dal leader dell'opposizione Juan Guaidò e dal presidente Maduro.Nelle ultime 36 ore tredici persone sono morte nell'ospedale dello Stato di Monagas, nel nordest del Venezuela, e una nell'ospedale centrale di Maracay, a ovest di Caracas, a causa del blackout. Lo ha scritto su Twitter, Julio Castro, un medico che sta raccogliendo le segnalazioni provenienti da vari ospedali del Paese.Nell'ospedale Manuel Núñez Tovar di Maturin "senza luce e senza generatore elettrico" , in particolare sono morti 9 pazienti ricoverati nel servizio di emergenza, 2 in ostetricia, uno in traumatologia e uno in terapia intensiva neonatale.L'energia elettrica è tornata oggi a mancare in varie zone di Caracas dove era tornata poche ore prima. Intorno alle 9.45 (le 14.45 in italia) la rete di semafori di Caracas ha smesso di funzionare, come dimostrano le immagini e i video caricati sui social. Si segnala inoltre che varie zone della regione metropolitana della capitale, dove la luce era tornata poche ore fa, sono ora senza energia elettrica.Il portale News Hispanopost, dopo un monitoraggio di fonti locali, ha annunciato che continuano le segnalazioni di gravi problemi sulle reti elettriche anche negli stati di Anzoategui, Falcon, Mérida, Aragua, Carabobo, Tachira, Portuguesa, Trujillo, Miranda e Zulia.Le unità antisommossa della polizia venezuelana, che avevano tentato di impedire la concentrazione dei manifestanti sulla avenida Victoria a Caracas, dove arrivano i cortei convocati dal leader dell'opposizione, Juan Guaidò, si sono ritirate senza incidenti, lasciando lo spazio libero per la protesta. La decisione è stata salutata con applausi e ovazioni dalla folla, dopo che si erano registrati momenti di tensione, quando la polizia ha cercato di impedire la concentrazione dei manifestanti.​ "Pensano di spaventarci oggi, ma avranno una sorpresa dal popolo e dalla piazza". Juan Guaidò, presidente ad interim del Venezuela, su Twitter si era espresso così davanti alle notizie relative all'intervento di polizia e forze speciali, che a Caracas stavano impedendo l'accesso dei cittadini all'area dove era in programma la mobilitazione. "Pretendono di prenderci per stanchezza, ma non hanno alcuna chance di contenere un popolo che è determinato a ottenere la fine dell'usurpazione. E oggi lo faremo vedere per strada. Attenti", conclude.