Venezuela: il leader dell'opposizione Ledezma torna agli arresti domiciliari

"Informo il Paese che minuti fa Antonio è stato riportato a sorpresa dal Sebin nella nostra casa. Torna dal carcere", ha scritto su Twitter Mitzy Capriles, la moglie. Ha aggiunto che il politico "ha detto che torna con la preoccupazione per Leopoldo e gli altri oltre 600 detenuti politici che restano dietro le sbarre", "ringraziando il popolo venezuelano e la comunità internazionale" per la loro solidarietà.Il leader dell'opposizione venezuelana Antonio Ledezma è nuovamente agli arresti domiciliari, dopo che era stato portato in prigione martedì 1 agosto. Lo ha annunciato la moglie profilo Twitter del politico. Di recente Ledezma e un altro leader dell'opposizione, Leopoldo López, avevano esortato la popolazione a protestare contro la creazione dell'Assemblea costituente voluta dal presidente Nicolas Maduro. Nel 2015 Ledezma era stato posto agli arresti domiciari, dopo esser stato incarcerato per l'accusa di aver guidato un tentativo di volpe contro Maduro.