Caracas Venezuela, liberati 7 prigionieri politici Tra loro l'ex candidato alle presidenziali Rosales

Manuel Rosales

Condividi

Le autorità del Venezuela hanno liberato sette prigionieri politici, tra cui Manuel Rosales, già candidato alle elezioni presidenziali del 2006 ed esponente di primo piano dell'opposizione.Morales era stato arrestato nell'ottobre dello scorso anno per presunto arricchimento illecito durante il suo mandato di governatore dello Stato occidentale di Zulia, il cui capoluogo Maracaibo è la seconda città del Paese. Morales era reduce da sei anni di autoesilio all'estero e ha sempre respinto le accuse, sostenendo di essere stato vittima del pugno di ferro del regime bolivariano.Con Morales sono stati scarcerati l'editore Leocenis García, il cui gruppo Sexto Poder è stato espropriato dal governo nel 2015, e cinque giovani, tra cui Skarlyn Duarte, molto attiva su Twitter. I sette, però, non possono abbandonare il Paese e devono presentarsi periodicamente in tribunale.La liberazione è avvenuta grazie alla mediazione del Nunzio apostolico a Caracas, Aldo Giordano, e dell'Ambasciata spagnola.