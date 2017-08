Sud America Venezuela, oscurato canale tv colombiano per decisione di Maduro Prosegue la crisi politica tra i due Paesi

Il presidente Maduro

Le autorità di Caracas hanno oscurato un'importante emittente televisiva colombiana sul loro territorio nazionale, nel pieno della crisi diplomatica tra i due Paesi per la grave crisi politica in Venezuela. Lo ha indicato lo stesso canale.Caracol Television è diventato l'ultimo di vari canali stranieri oscurati per decisione del presidente Nicolas Maduro, che accusa i media che gli sono ostili di far parte di un complotto contro di lui."Ci rammarichiamo profondamente per questa decisione del governo del Venezuela di togliere il segnale a Caracol Television. Ci hanno oscurato dai due operatori via cavo", ha dichiarato il direttore delle news di Caracol, Juan Roberto Vargas, intervistato da BLU radio in Colombia.Maduro fronteggia pressioni internazionali, anche da Colombia e Stati Uniti, per la sua gestione della crisi politica ed economica e ha ignorato le pressanti richieste dell'opposizione di indire elezioni.