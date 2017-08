Ha chiesto asilo alle autorità di Bogotà Venezuela, procuratrice Ortega Diaz fuggita in Colombia La neo costituita Assemblea costituente venezuelana aveva votato nei giorni scorsi la deposizione della Ortega, una delle personalità di maggior rilievo tra i critici dell'operato del presidente Nicolas Maduro

L'ex procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, è fuggita dal suo Paese in barca ed è arrivata in Colombia, dove ha chiesto asilo alle autorità locali. La notizia, anticipata dalla stampa di Caracas, è stata confermata dalle autorità colombiane.Ortega Diaz ha prima raggiunto la costa caraibica del Venezuela e dalla penisola di Paraguan ha raggiunto in barca Aruba, da dove ha preso un aereo privato che l'ha portata a Bogotà.L'ex procuratrice è fuggita insieme al marito, il deputato chavista German Ferrer, e due suoi collaboratori della Procura, tutti ricercati dalle autorità venezuelane.La neo costituita Assemblea costituente venezuelana aveva votato nei giorni scorsi la deposizione della Ortega, una delle personalità di maggior rilievo tra i critici dell'operato del presidente Nicolas Maduro.Prima della sua partenza dal Venezuela, la Ortega ha accusato Maduro di aver ricevuto delle tangenti dalla multinazionale brasiliana Odebrecht.