Il punto sulle elezioni presidenziali Venezuela, rieletto Maduro. Dure le reazioni internazionali: "Voto illegittimo" Dopo la vittoria di Maduro, arrivano le prime reazioni della comunità internazionale dopo il voto. Il Sottosegretario di Stato americano John Sullivan: "Gli Stati Uniti non riconosceranno mai il risultato di queste elezioni"

I mezzi di comunicazione di tutto il mondo hanno seguito ieri “questa festa democratica” che ha visto come protagonista il martoriato popolo venezuelano scegliere “il miglior” candidato per la guida del paese. Oggi gli stessi media fanno a gara per chi mette sul giornale il titolo migliore.In ogni caso con questo risultato Nicolás Maduro è stato rieletto questa domenica fino al 2025 a capo del governo con un'astensione record di circa l’80% e denunce di frode dell’opposizione venezuelana. Secondo i dati ufficiali, resi noti dal Consiglio elettorale nazionale, la partecipazione ha raggiunto il 46% (5.823.728 voti), anche se le fonti dell'agenzia citate dalla Reuters affermano che alla chiusura dei seggi, alle sei del pomeriggio, si attestava al 32,3%.Ma secondoesponente del(FAVL) l'affluenza alle urne è stata inferiore al 30%: "Noi possiamo affermare, assumendocene piena responsabilità, che l’affluenza a questa farsa elettorale non ha raggiunto il 30 per cento". Siamo in un limbo di “fake news”, il dato rappresenta un crollo rispetto alle ultime presidenziali, quando è stata del 79,69%. Inoltre il rieletto Presidente Maduro si vanta di aver raggiunto il 68% dei voti. Ma non ha detto di aver effettivamente raggiunto il 29% del consenso. Senza dubbio è stato il più votato, ma i numeri sono i più bassi di sempre rispetto ai 20 anni di Chavez.A caldo arrivano le prime reazioni della comunità internazionale dopo il voto, in primis dall’Unione europea, Stati Uniti e dalle potenze dell'America Latina. Il governo Trump ha ribadito che non intende riconoscere i risultati. Il Sottosegretario di Stato americano John Sullivan ha insistito su questo:"Dobbiamo assicurarci di rimanere sul nostro obiettivo, che sono le accuse di corruzione del regime, e non il popolo del Venezuela", ha affermato.Il governo cileno ha detto di non riconoscere la validità di questo processo elettorale "che manca di ogni legittimità e che non soddisfa nessuno dei requisiti minimi e necessari per essere un'elezione democratica e trasparente, in conformità con gli standard internazionali", si legge in una dichiarazione della cancelleria cilena."Il governo della Repubblica di Panama non riconosce i risultati delle elezioni, poiché non considera il processo democratico o partecipativo", si legge in una dichiarazione rilasciata dal governo panamense.Secondo gli analisti dopo il risultato elettorale del 20 maggio, l’obiettivo è cercare subito l’appoggio di tutte le democrazie del mondo, di ignorare e delegittimare il risultato. In ogni caso da oggi c’è un regime più isolato, più sanzionato, con più fratture interne e con un deciso sostegno della comunità internazionale.Mentre l’opinione pubblica internazionale è distratta da altre cose, il nuovo presidente del Venezuela si insedierà il prossimo gennaio del 2019.