Venezuela, "sventato golpe contro Maduro" E' stato annunciato dal ministro della Comunicazione

Il governo venezuelano afferma di aver sventato un tentativo di colpo di stato militare, che prevedeva anche l'assassinio del presidente Nicolas Maduro.Lo ha annunciato il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez. "Abbiamo assistito a tutte le riunioni di pianificazione del colpo di stato", ha affermato il ministro, facendo riferimento ad agenti infiltrati nell'operazione. Il colpo di stato, che avrebbe fatto leva su militari i servizio e in pensione, avrebbe dovuto aver luogo tra domenica e lunedì."Cile, Colombia e Stati Uniti", ha aggiunto Rodriguez, "hanno ordito il complotto": "Eravamo in tutte le loro riunioni in cui si pianificava il golpe", ha detto il ministro, indicando in ufficiali in pensione ma anche in carica i protagonisti del tentato golpe. Il posto di Maduro sarebbe stato preso, ha spiegato, da un generale. Diversi responsabili sarebbero stati giustiziati tra domenica e lunedì scorsi.