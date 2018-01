Alberi caduti in molte città Il maltempo provoca una vittima nel Crotonese. Venti forti e mareggiate Un uomo è morto a Mesoraca, nel Crotonese, cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento. Raffiche oltre i 100 km/h sul Mar Tirreno e le Isole. Onde alte fino a 6 metri. Tre feriti per la caduta di alberi a Roma e sull'Isola d'Elba

Un uomo è morto a Mesoraca, nel Crotonese, cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l'abitazione del fratello. Giuseppe Talarico insieme al fratello, è salito per verificare i danni e per cause da accertare è caduto nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato deciso di trasferirlo nell'ospedale di Catanzaro, ma è morto poco prima dell'arrivo. Il fratello è rimasto ferito in maniera non grave.Talarico, emigrato in Svizzera, era tornato a Mesoraca per festeggiare il 18° compleanno del nipote. Oggi, secondo una prima ricostruzione, il vento forte che si è abbattuto nel pomeriggio su gran parte del Crotonese, ha divelto parte del tetto dell'abitazione del fratello. Insieme hanno quindi deciso di verificare cosa fosse successo, ma Talarico è caduto riportando ferite che gli sono state fatali.Sempre a Crotone un altro uomo è rimasto ferito dopo che un albero abbattuto dal vento lo ha colpito. Soccorso dai vigili del fuoco è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. In seguito al forte vento, assimilabile a trombe d'aria, abbattutosi su gran parte del Crotonese, il prefetto Cosima di Stani ha convocato d'urgenza l'unità di crisi presso la Prefettura. Danni ingenti, secondo una prima stima, si sono registrati ingenti a Belvedere Spinello, Mesoraca, Scandale, Savelli e nel capoluogo.Le forti raffiche di vento che, nelle ultime ore, stanno interessando le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone hanno causato anche danni alle linee elettriche a causa di alberi abbattuti o altro materiale divelto dal forte vento. Il personale di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta già operando per individuare e riparare le linee danneggiate.E' stata riattivata la circolazione ferroviaria fra Simeri e Catanzaro Lido sulla linea Crotone - Catanzaro, sospesa dalle 18 per la presenza di cavi del Gestore Elettrico Nazionale caduti sulla sede ferroviaria. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 120 minuti.Mezza Italia è stata investita da venti burrascosi con raffiche ben oltre 100 chilometri orari sul Mar Tirreno e le isole maggiori, e onde alte fino a 5-6 metri. Forti i disagi per i collegamenti marittimi e per il traffico stradale e ferroviario. E nelle città è pericolo caduta alberi.Incidente a causa del maltempo questa mattina intorno alle 12 nel quartiere romano di Acilia: a causa del forte vento che spazza la capitale un albero è crollato sopra un'automobile in transito. Ferito il conducente che è stato trasportato all'Ospedale Grassi di Ostia, risulta in codice rosso. E stava entrando in auto la donna rimasta lievemente ferita dal crollo di un albero, in via Manlio Gelsomini, a Roma. L'albero, cadendo, ha danneggiato cinque auto parcheggiate. La donna è stata medicata sul posto, dove sono intervenuti gli agenti della municipale per la gestione della viabilità. La strada, infatti, è stata chiusa anche al transito pedonale. Il forte vento ha provocato la caduta di un grosso albero anche a Fregene su via Ortona. La circolazione sulla strada è stata interrotta poiché l'albero ha invaso tutta la sede della carreggiata. Per fortuna, non ci sono state conseguenze a persone o auto. Ma una donna di 28 anni è rimasta ferita all'Elba sempre per la caduta di un albero.Il nord della Sardegna è spazzato da venti impetuosi da ponente, con raffiche che superano i 100 chilometri orari. Il maltempo causa qualche disagio nei collegamenti marittimi. Fermi da ieri sera i collegamenti tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, il traghetto "Nuraghes" della Tirrenia che avrebbe dovuto salpare da Genova, ieri sera, alla volta di Porto Torres è partito solo stamani ed è stato dirottato a Olbia. Il vento, secondo le previsioni, dovrebbe attenuarsi leggermente nelle prossime ore, passando da ponente a maestrale. Restano critiche le condizioni sulle Bocche di Bonifacio, dove il mare dovrebbe passare da agitato a molto agitato. Regolare, al momento, l'attività dell'aeroporto Costa Smeralda. A Olbia, vigili del fuoco impegnati da stamani per far fronte a innumerevoli chiamate, in particolare per i danni causati dal vento a coperture, tetti e infissi delle abitazioni. Allo stato, non si registrano feriti.A causa del forte vento a Cagliari il Comune ha disposto la chiusura, in via precauzionale, di parchi, giardini recintati e cimiteri. I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo.La forte bufera di vento che si è abbattuta su Nuoro sta creando danni e disagi. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza cartelli pubblicitari e stradali divelti, plafoniere dell'illuminazione pubblica precipitate al suolo, alberi pericolanti, cornicioni e porzioni di intonaco caduti sull'asfalto.Disagi e danni a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la città di Benevento e la provincia. Alberi sradicati, lamiere e insegne divelte dal maltempo e pali della Telecom abbattuti sono solo alcuni degli interventi sui quali sono impegnati da ore i vigili del fuoco. In città i pompieri stanno al lavoro a causa di un albero caduto sulla facciata di un edificio all?interno di un parco residenziale. Il forte vento ha spezzato anche un grosso ramo facendolo volare lungo la strada e creando disagi alla circolazione all?altezza dell'incrocio con via Avellino.Circolazione sospesa stamani dalle 8 alle 9.40 sulla linea ferroviaria Tirrenica tra Rosignano e Campiglia a causa del forte vento. Le raffiche hanno fatto volare diversi materiali sulla linea di alimentazione elettrica tra Bolgheri e San Vincenzo danneggiandola. Alle 9.40 la circolazione è ripresa a senso alternato su un solo binario. Alle 11.25, una volta terminati gli interventi di ripristino effettuati dai tecnici di Rfi, è ripresa anche sul secondo. I disagi hanno coinvolto tre treni della lunga percorrenza e quattro regionali, che hanno accumulato ritardi fra 40 e 140 minuti. Nove treni regionali sono stati invece cancellati interamente o per parte del loro percorso. Per garantire la mobilità è stato attivato un servizio sostitutivo con 13 autobus fra le stazioni di Grosseto e Livorno.A cause del vento forte in quota sono chiusi molti impianti sciistici in Valle d'Aosta. Nel Monterosa Ski, il comprensorio principale è off limits dalle 10, mentre sono aperte alcune piste in altre località (come Antagnod e Brusson). Impianti fermi anche a Cervinia e Valtournanche, mentre a Pila sono aperti esclusivamente i 'baby'. A La Thuile sono operativi solo gli impianti della parte bassa e a Courmayeur si scia soltanto a Dolonne e Chiecco. Il maltempo ha causato la caduta di diversi alberi sul territorio regionale.La settimana, precisano i meteorologi, "proseguirà all'insegna di notevoli sbalzi termici: nel fine settimana, infatti, correnti fredde da nord torneranno protagoniste, con un nuovo calo termico e precipitazioni sul medio Adriatico e al Sud, nevose a quote collinari al Centro".