Domani il match a Milano Ventura: servirà tattica, cuore e determinazione Il Ct della Nazionale interviene alla vigilia dell'incontro decisivo contro la Svezia

"Qualcosa cambierà domani, sono passate solo 48 ore. Speriamo che cambi in meglio visto il risultato, ma questo lo vedremo alla fine della partita".Sono le prime parole del ct azzurro Gian Piero Ventura, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita Italia-Svezia di Milano, ritorno del playoff che qualifica alla Coppa del Mondo 2018 in Russia."Sono consapevole che la gara è fondamentale per noi, ma è lo stesso scenario che c'era quando ho firmato con la Nazionale. Sapevamo che c'era la Spagna e che avremmo potuto finire ai playoff. Non ci può sorpresa per essere arrivati a questo punto", ha sottolineato il tecnico azzurro, che poi torna sull'arbitraggio in Svezia."Credo che l'arbitraggio in Svezia poteva essere gestito meglio, ma fa parte del gioco. A fine partita ho solo detto che la partita poteva essere gestita in maniera più corretta. Certo che se poi domani uno dei nostri giocherà con la maschera protettiva per il naso.... Noi siamo l'Italia, se ci qualifichiamo, lo faremo giocando al calcio. Io non so che partita ci sarà domani, ma spero che ci sarà correttezza. Cosa servirà domani? Servirà tutto: tattica, cuore e determinazione. I consigli degli altri? Io ascolto tutto, ma alla fine decido io. Usiamo la nostra testa, il campo ci dirà se avremo ragione", ha detto Ventura.Al capitano Buffon, e agli azzurri, il compito di condurre un paese intero alla prossima edizione della Coppa del Mondo di calcio: un appuntamento al quale l'Italia non può mancare. Italia-Svezia andrà in onda in diretta, su Rai1, domani, subito dopo il Tg1 delle 20: il calcio d'inizio, alle 20.45, sarà preceduto da un ampio prepartita, a cura del Team Nazionale di Raisport, che curerà anche il post-partita. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio, con Walter Zenga, mentre le interviste saranno a cura di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi.