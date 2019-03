L'uomo, di origine marocchina, è stato arrestato per tentato omicidio Vercelli, tenta di investire la figlia che "vuole vivere all'italiana"

Ha aggredito la figlia, cercando di investirla con l'auto solo perché voleva vivere "all'italiana". Un uomo di origine marocchina, 50 anni, residente a Livorno Ferraris (Vercelli), è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e maltrattamenti.L'episodio è avvenuto oggi in paese dove la famiglia abita da diversi anni; il padre ha messo in moto l'auto e ha cercato di investire la figlia di 20 anni.La giovane è stata colpita solo di striscio: portata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni. Ora l'uomo si trova in carcere. La giovane è molto conosciuta in paese, gioca nella locale squadra di basket e non ha mai messo il velo.