L’uomo è stato colpito con un bastone o una spranga Verona: Rapina in una sala slot, ucciso il titolare E’ caccia al rapinatore che a Legnago la notte scorsa ha aggredito il 60enne portando via circa 3 mila euro

Si è fatto aprire la porta sul retro ed lo ha colpito subito alla testa. Il rapinatore a volto coperto sarebbe fuggito con circa 3 mila euro. L’arma un bastone o una sprangaÈ la cronaca della rapina avvenuta la notte scorsa in una sala giochi di Legnago, in provincia di Verona.La vittima è un 60enne, originario della provincia di Brescia, ma da tempo trasferito nella bassa veronese. A trovarlo in una pozza di sangue la socia dell’uomo che abita nello stesso palazzo.L’uomo è morto poco dopo in ospedale per un grave trauma cranico.Sul caso stanno indagando i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona insieme ai colleghi della Compagnia di Legnago.