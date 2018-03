Lo scontro nel Donbass ​Verona, ex combattente ucraino aggredisce giornalista russo

Valerij Ananiev, ex militare delle Forze Armate ucraine ed ex combattente filogovernativo nel Donbass, ha pedinato e aggredito a Verona uno dei volti più noti del primo canale televisivo russo Artjiom Sceinin, reduce dell’invasione sovietica nell’Afghanistan dove combattè come paracadutista delle forze speciali sovietiche.L’ucraino ha cercato in tutti i modi di provocare la rissa, ripetutamente insultando il giornalista russo e sputandogli addosso. Poi è passato alle minacce: “Se questo fosse stato un luogo più isolato, ti avrei tagliato la testa e ti avrei cavato gli occhi”, ha detto il reduce ucraino.Il resoconto dell’aggressione l’ucraino lo ha caricato sul suo profilo di Instagram con tanto d’incorniciatura di pallottole. Diverso è il racconto del giornalista russo: "Non è stata ira spontanea, ma un calcolo razionale allo scopo di provocare la rissa per potermi accusare di un’aggressione ai danni di un cittadino ucraino. Mi ha pedinato a lungo, mi ha fotografato e, quando ha capito che gli insulti verbali non mi hanno scombussolato, è passato agli sputi e minacce.Artjiom Sceinin ha condotto più di un programma sui combattimenti nel Donbass e sulla situazione interna dell’Ucraina. L’incidente potrebbe essere collegato alla crescente tensione riguardante il caso dell'italo-ucraino Vitaliy Markiv, accusato dalla Procura di Pavia di omicidio, in concorso con altri ignoti, del fotografo italiano Andrea Rocchelli e del suo interprete russo Andrej Mironov, e del ferimento del giornalista francese William Rougelon nei dintorni di Sloviansk, nel Donbass, il 24 maggio 2014.Markiv, cittadino naturalizzato italiano di origine ucraina, era arrestato il 30 giugno scorso nell’aeroporto di Bologna e sinora detenuto nel carcere di Pavia. L’istruttoria è gia chiusa e a breve si attende il processo in Italia.Nei giorni scorsi a Kiev si era svolta la manifestazione in sostegno di Markiv di fronte all’ambasciata italiana. Nazionalisti ucraini proclamano l’innocenza di Markiv e chiedono la sua scarcerazione.