Versace vende a Michael Kors, accordo in via di definizione

Michael Kors è ormai molto vicino all'acquisto di Versace per due miliardi di euro, secondo diversi media statunitensi. Non è chiaro, al momento, se la famiglia Versace rimarrà come socio di minoranza e se Donatella Versace resterà come direttrice creativa. Nel quadro dell'operazione, il fondo Blackstone, che attualmente detiene una quota del 20% della maison italiana, dovrebbe uscire dalla società. Kors, che un anno fa ha rilevato Jimmy Choo per 1,2 miliardi di dollari, sarebbe dunque pronto a fare il bis con la griffe fondata alla fine degli anni Settanta da Gianni Versace.Michael Kors, il designer americano un anno fa aveva comprato per quasi 900 milioni di sterline (circa 1 miliardo di euro ai cambi dell'epoca) il produttore di scarpe Jimmy Choo.In questi mesi molti hanno studiato il dossier Versace, in primo luogo i grandi colossi del lusso francese, ad esempio la Kering di François Henri Pinault, ma i contatti non avevano portato a nulla di concreto.