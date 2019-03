Il presidente attacca i dem Verso Usa 2020. Trump: Russiagate un imbroglio, il Paese è ferito. Cori contro Ocasio-Cortez

Il presidentesi scaglia contro i democratici per le accuse di collusione con il Cremlino che sarebbero state escluse dal rapporto dello speciale procuratore che ha indagato sul Russiagate, Robert Mueller."Molta gente è stata ferita da questo imbroglio ma soprattutto ha fatto male al Paese. Il nostro Paese è stato ferito", ha denunciato Trump durante un comizio in stile elettorale a Grand Rapids, nel Michigan.Il figlio del presidente Donald Trump,, si scaglia contro la giovane deputata democraticadurante il comizio del padre nel Michigan e i suoi sostenitori si scatenano in cori offensivi."Pensate al fatto che ogni democratico di spicco, ogni principale contender democratico accetta consigli da una parlamentare novizia che fino a tre settimane fa non sapeva quali fossero i tre rami del governo", ha attaccato Donald Junior mentre i fan intonavano "Aoc (come viene chiamata la Ocasio-Cortez) fa schifo".Nel mirino in particolare il "Green New Deal" proposto dalla Ocasio-Cortez per un'economia basata su fonti di energia rinnovabili, già bocciato dal Senato.Il presidente Donald Trump riceverà il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in a Washington il prossimo 11 aprile. Lo ha reso noto la Casa Bianca precisando che i due leader "discuteranno gli ultimi sviluppi" relativi alla Corea del Nord così come di questioni bilaterali. "L'alleanza tra gli Stati Uniti e la Repubblica di Corea resta il fulcro della pace e della sicurezza nella penisola coreana e nella regione - sottolinea la Casa Bianca - questa visita rafforzerà l'alleanza e l'amicizia tra i due Paesi".