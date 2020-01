Mercati Verso la firma tra Usa e Cina FTSE MIB in calo, la peggiore in Europa.

di Fabrizio Patti Venerdì la settimana dei mercati si era chiusa con la lieve discesa di Wall Street, dopo una serie di massimi storici, per i dati sotto le attese sul mercato del lavoro.Oggi apertura contrastata sui mercati europei. L'indice Eurostoxx 50, paniere dei principali titoli dell'Eurozona, segna +0,07%. Salgono gli indici principali delle borse di Londra (+0,42%), Francoforte (+0,18%) e Parigi (+0,23%). Scende invece il Ftse Mib di Milano (-0,16%), trascinato al ribasso dai titoli industriali e dell'oil&gas.Tra i singoli titoli a Piazza Affari spicca StMicroelectronics, mentre chiudono la classifica del Ftse Mib Hera (-2,10%) e Prysmian (-2,75%). Anche in Asia la partenza è stata positiva, in particolare tra Hong Kong e Seul, i cui indici di borsa sono saliti di oltre un punto percentuale. Tokyo è chiusa per festività. L'eccezione è stata la borsa di Sydney (-0,37%), trascinata al ribasso dai titoli delle società minerarie e petrolifere.Oggi è atteso a Washington il vicepremier cinese Liu He, in vista della firma, mercoledì, della Fase Uno dei negoziati tra Stati Uniti e Cina. La scorsa settimana gli investitori hanno premiato l'allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. L'effetto maggiore si è avuto sul prezzo del petrolio, che si è assestato con il Brent sui 65 dollari al barile, dopo aver superato i 70. Lo spread tra Btp e Bund è in rialzo, a 155 punti base, con il rendimento del Btp decennale all'1,37%, 4 in più rispetto a venerdì. Oggi in agenda alle 10 i dati sulle vendite al dettaglio di novembre. Si vedrà se ci sarà stato anche in Italia un effetto "Black Friday".