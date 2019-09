Vertice Italia-Francia, Macron a Palazzo Chigi

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è arrivato in serata a Palazzo Chigi, per una cena di lavoro con il premier Giuseppe Conte, ultimo appuntamento - stando all'agenda ufficiale - della sua visita lampo in Italia. In precedenza, Macron era stato ricevuto al Quirinale dal presidente MattarellaIl presidente francese è stato accolto da Conte e dagli inni nazionali. Dopo un colloquio tra i due, le dichiarazioni alla stampa e la cena di lavoro. L'ultimo incontro di Macron a Roma con un capo di governo italiano risale al gennaio 2018, con ancora in carica Paolo Gentiloni. Il capo dell'Eliseo si era poi recato in Vaticano, pochi mesi dopo, a giugno, ricevuto in udienza dal Papa.In mattinata, Conte aveva incontrato il leader libico al-Sarraj.