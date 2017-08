Francia Vertice Parigi, Macron: la sfida dei migranti riguarda tutti. Via libera a piano d'azione Ue Ospiti del presidente francese la cancelliera tedesca Merkel, il premier Gentiloni e il collega spagnolo Rajoy. Per l'Ue Federica Mogherini, per la Libia Fayez Al Serraj (non il generale Khalifa Haftar). Infine, i capi di Stato di Niger e Ciad

Quella dei migranti è una "sfida che ci riguarda tutti e che nessuno può risolvere da solo": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa all'Eliseo, al termine del vertice euro-africano sull'emergenza migranti. "Dobbiamo agire tutti insieme, dai Paesi d'origine fino all'Europa, passando per i Paesi di transito per condurre un'azione efficace", ha affermato Macron, aggiungendo che quella dei flussi migratori è una sfida sia per l'Ue che per l'Unione africana". "E' un esigenza morale, di solidarietà, ma anche un principio di azione e di efficacia"."Abbiamo dato il via libera ad un piano d'azione a breve termine molto rapido e mi sembra la risposta più efficace al fenomeno intollerabile dei trafficanti di esseri umani che hanno fatto un cimitero del deserto e del Mediterraneo e sono legati al terrorismo".E poi: "La stabilizzazione della Libia è una necessità assoluta per la pace". "Daremo asilo ai migranti iniziandola procedura dai Paesi di provenienza. L'identificazione avverrà con liste preparate dall'Unhcr. E' una cooperazione digiustizia, a volte anche di presenza militare sul campo". "La cooperazione tra Italia e Libia è un esempio di quello che vogliamo fare". "A Orleans mi ero impegnato per poter avere zone sicure in Niger e Ciad, questo è importante per evitare a donne e uomini di correre rischi insensati nel deserto e nel mediterraneo. Abbiamo preso la decisione di identificazione su liste chiuse dell'Alto Commissariato, è una cooperazione in materia di sicurezza e giustizia".L'Italia e la Libia "sono un elemento fondamentale come interfaccia, ringrazio Paolo Gentiloni e il presidente Fayez al-Sarraj", ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo il vertice all'Eliseo sulla crisi dei migranti. "Bisogna distinguere tra migranti economici e coloro che sono possibili candidati a essere davvero rifugiati. Dobbiamo arrestarel'immigrazione irregolare per non dare un segnale non corretto", ha aggiunto. "Grazie ai progetti di aiuto allosviluppo i migranti potranno tornare nei propri Paesi", ha assicurato Merkel, avvertendo però che quella contro il flusso dei migranti è una "sfida dalle proporzioni immense perché i Paesi sono molto diversi nella loro natura". La cancelliera ha però garantito che ci sarà un "rafforzamento della cooperazione giuridica contro i trafficanti".Al summit erano presenti anche il premier Paolo Gentiloni e il collega della Spagna Mariano Rajoy. Per l'Ue, Federica Mogherini, per la Libia Fayez Al Serraj (non il generale Khalifa Haftar). Infine, i capi di Stato di Niger e Ciad.Intanto, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, chiede alle autorità della Libia di "rilasciare immediatamente" i migranti più vulnerabili detenuti nel paese. Guterres in un rapporto parla di violazioni dei diritti dell'uomo e di migranti "vittime di violenza da parte dei trafficanti, dei gruppi armati e delle forze di sicurezza" in Libia. Il rapporto si basa su ispezioni compiute dalla missione Onu in Libia, Unsmil, nei centri di raccolta di Gharyan, Tripoli, Misurata e Surman, dove "migliaia di persone sono detenute in modo illegale, senza potersi opporre a questa condizione". Secondo Guterres "i diritti fondamentali dei migranti devono essere sempre rispettati" e chiede il rilascio di "donne in pericolo, incinte, famiglie con bambini, minori e handicappati".