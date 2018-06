Vertice Ue diventa a 16. Merkel pessimista su migranti. Portavoce Parigi: summit difficile Pre-vertice sui migranti domani a Bruxelles, prima del prossimo Consiglio europeo. I Paesi del gruppo di Visegrad, favorevoli alla linea dura sull'immigrazione, hanno annunciato che non parteciperanno

Condividi

Si allarga a sedici il gruppo dei Paesi che domani prenderanno parte al pre-summit convocato a Bruxelles dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in preparazione del Consiglio europeo a fine mese. Ma le tensioni sul dossier dei migranti che stanno agitando le capitali inducono Angela Merkel, che in questa partita si sta giocando la sua stessa sopravvivenza politica, al pessimismo.



"Sappiamo che non ci sarà una soluzione a livello dei 28 Stati membri su un pacchetto d'insieme sui migranti" al vertice del 28 e 29 giugno, ha detto la cancelliera nel corso di una visita in Libano. L'unica strada percorribile, ha chiarito la Merkel, sembra essere piuttosto quella di accordi "bilaterali, trilaterali e multilaterali" tra i singoli paesi, da esplorare già al mini-summit a Bruxelles.



Merkel ha insistito sulla necessità di trovare "accordi bilaterali, trilaterali e multilaterali" invece di un mini-vertice separato dedicato a questo tema domenica. Il cancelliere pensa in particolare a paesi come l'Italia, la Grecia o la Bulgaria, che a causa della loro posizione geografica, hanno da anni sopportato l'onere più pesante in termini di accoglienza dei migranti.



"Domenica sarà l'occasione di un primo scambio con gli stati interessati", ha continuato Angela Merkel, sottolineando che si trattava di una riunione di lavoro e che non ci sarebbe stata una dichiarazione congiunta finale.



Portavoce governo francese: summit difficile. Il boicottaggio del gruppo di Visegrad

Il Consiglio europeo di fine giugno sull'immigrazione sarà "difficile", soprattutto a causa del "boicottaggio" del mini-summit di domani a Bruxelles da parte dei Paesi dell'Europa centrale, ha ammesso il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando con Europe 1. "Sulle proposte fatte dal presidente, su un'autorità migratoria europea, sul rafforzamento di Frontex la cancelliera tedesca si è mossa 15 giorni fa - ha sottolineato - Questo sarà evidentemente il menu delle discussioni del Consiglio europeo della prossima settimana, che sarà difficile".



"Al momento ci sono posizioni che sono lontane", ha osservato Griveaux, che ha poi lamentato "il boicottaggio" del minisummit da parte dei Paesi del Gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia). Le parole del portavoce del governo francese si sommano allo scetticismo della stessa Angela Merkel, che ieri ha escluso "una soluzione europea" al vertice del 28 e 29, mettendo sul piatto invece l'ipotesi di accordi bilaterali con uno o più Paesi.



"Il mini vertice di domenica è inaccettabile, noi non intendiamo partecipare, vogliono riproporre una vecchia proposta che noi già abbiamo rifiutato", aveva sottolineato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki al termine di una riunione con gli omologhi di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia a Budapest.

: " Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un “misunderstanding”: la bozza di testo diffusa ieri verrà accantonata". E aggiunge: "Nessuno può pensare di prescindere dalle nostre posizioni"

Conte sottolinea dunque che al centro della discussione ci sarà la proposta italiana: "Domenica al centro della discussione sull'immigrazione ci sarà la proposta italiana e se ne discuterà insieme alle proposte di altri Paesi. L'incontro non si concluderà con un testo scritto, ma solo con un summary sulle questioni affrontate e sulle quali continueremo a discutere al consiglio europeo della prossima settimana".



Intese che si preannunciano faticose, dopo le varie prese di posizione dei paesi coinvolti. Due giorni fa, il 21 giugno, il premier Giuseppe Conte, dopo aver annunciato la telefonata della Cancelliera tedesca sulla decisione di accantonare la bozza Ue in discussione , ha precisato che "nessuno può pensare di prescindere dalle posizioni dell'Italia".In un post su Facebook il premier ha scritto