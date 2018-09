Legge di Bilancio Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, si cerca intesa Lega-M5s-Tria Gli stellati: per finanziare il reddito si può fare 2% deficit-Pil

Poco prima delle 22 si è concluso, dopo quasi tre ore, il vertice a Palazzo Chigi. Il governo prova a ricomporre il suo tessuto unitario dopo le tensioni fra le componenti "politiche" e il superministro "tecnico" dell'Economia e delle Finanze, con un vertice che ricorda non troppo da lontano antichi riti della politica tradizionale. Erano riuniti con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del M5S, le due forze di maggioranza; il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello per le Politiche Ue Paolo Savona ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti."Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanzae maggiori posti di lavoro". Così a margine dell'incontro sulla manovra economica a Palazzo Chigi, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. E poi: "Gli esperti dei due movimenti sonocostantemente al lavoro per recuperare sprechi ma soprattutto per assicurare riforme necessarie e coraggiose".Finora, il panorama politico si è mostrato in tutta la sua rigidità: la Lega spinge per le sue bandiere (quota 100 per le pensioni, pace fiscale e flat tax o almeno semplificazione fiscale e calo delle aliquote), il Movimento 5 stelle tiene duro su reddito e pensioni "di cittadinanza" e dice no al "condono", lasciando intendere di essere indisponibile a una pace fiscale dalle maglie troppo larghe. E oggi Di Maio ha risposto all'esperto previdenziale vicino alla Lega Alberto Brambilla che criticava proprio l'idea del rialzo delle pensioni minime: "Parla a titolo personale", lo ha liquidato il vicepresidente del Consiglio.Il Tesoro, al quale soprattutto il M5S negli ultimi tempi ha fatto giungere moniti minacciosi sulla necessità che Tria risponda alla maggioranza e alle promesse contenute nel contratto di governo, fa filtrare a mezzo stampa il suo malcontento per la scarsa disponibilità dei due partiti di governo a un confronto sui vincoli delle fredde cifre. Gli uomini di Tria, dopo le polemiche con Bruxelles e Francoforte e le tensioni sui mercati finanziari per le ipotesi fatte circolare Salvini e Di Maio di un assalto ai vincoli europei, fanno sapere che via XX settembre terrà duro sulla previsione in legge di Bilancio di un rapporto deficit-Pil all'1,6 per cento."Ma no, al 2 possiamo arrivare, le tensioni sono durate fino a quando si è parlato di 3 per cento", minimizza una fonte governativa di area 5 stelle. Tria aveva ipotizzato, in passato, una rinuncia alla sterilizzazione dell'aumento dell'Iva, previsto nelle clausole di salvaguardia risalenti ai precedenti governi. "L'Iva - spiega la fonte di governo - sarà sterilizzata, e ci saranno le risorse per i primi provvedimenti importanti. Gli effetti recessivi? Non è detto che si debbano trovare le risorse solo con dei tagli. Si può intervenire sia in debito, arrivando al 2 per cento, sia con nuovi cespiti, per dirne una: sul gioco d'azzardo".