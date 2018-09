Salvini, Berlusconi e Meloni Accordo nel centrodestra: "Uniti alle prossime elezioni regionali" Summit di 3 ore a palazzo Grazioli. I Cinque stelle: la Lega confermi il contratto di governo. Giorgetti rassicura: ''Governeremo insieme per 5 anni'

Nessuna corsa solitaria della Lega alle prossime regionali, ma un centrodestra unito per spirito di coalizione, pronto al confronto per scegliere candidati governatori condivisi. Dopo il summit di Arcore di domenica scorsa, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si ritrovano a palazzo Grazioli, presente Giorgia Meloni, per fare un nuovo check. Dopo un vertice fiume di quasi 4 ore, svoltosi in due round (nel menu entra di forza la manovra economica), i tre leader decidono di non farsi la guerra, almeno a livello locale. E secondo le ultime indiscrezioni avrebbero trovato l'accordo sui criteri per individuare i nomi dei futuri presidenti di Regione.C'è chi assicura che Fi abbia spuntato il Piemonte, e alla Lega sarebbe andata la Sardegna (oltre al Trentino dove Maurizio Fugatti è il candidato per la provincia di Trento). A Fdi sarebbe stato promesso l'Abruzzo, mentre in Basilicata verrà scelto un 'civico' gradito agli azzurri.Durante il summit, Berlusconi avrebbe chiesto al Carroccio conto dell'alleanza con i Cinque stelle. Ma come fai a stare ancora con loro? avrebbe chiesto, in sostanza, il presidente di Fi. Pronta la replica di Salvini: con Di Maio vado d'accordo e comunque il governo con i grllini resta una cosa fatta per 'contratto' con un alleato con cui si è scelto, per senso di responsabilità, di dare un governo al paese, cosa che qualcuno doveva pur fare per evitare la crisi. Il 'Capitano', insomma, avrebbe dato garanzie che non tradirà il vincolo di coalizione, ma restano i timori degli azzurri, preoccupati dalla strategia salviniana del 'doppio forno'.Un Salvini, sempre in versione governativa, avrebbe illustrato l'attività dell'esecutivo, rassicurando gli storici alleati "su tasse, lavoro e immigrazione", come detto poi ai cronisti che lo attendevano all'uscita da palazzo Grazioli. E in una riunione con i suoi, Salvini ha marcato con misure di centrodestra le proposte leghiste per la manovra in costruzione.Deciso a rivendicare la sua leadership e il peso politico di Forza Italia, Berlusconi al termine del summit ne approfitta per lanciare un attacco al governo giallo verde (''Non ha fatto nulla per la ripresa del Paese'') e avvertire la Lega: ''Pronostico in un futuro non lontano che il centrodestra tornerà a palazzo Chigi''.Il solo aver rievocato le urne costringe Giancarlo Giorgetti a rassicurare i Cinque stelle: ''Governeremo insieme per 5 anni''. Non solo, fonti leghiste ci tengono a precisare anche la natura dell'alleanza per le regionali: sul territorio, dove le alleanze con gli esponenti locali di Fi e Fdi funzionano e hanno portato buoni risultati, sarà riproposta la formula dell'alleanza. Mentre, a livello nazionale, resta l'accordo di programma con M5S per realizzare il programma di governo nei prossimi 5 anni a partire dalla manovra economica e dai prossimi provvedimenti che il Consiglio dei ministri approverà lunedì prossimo. Nel menu dell'incontro, raccontano, anche il sudoku dei direttori di Tg e Reti Rai, dopo lo sblocco dello stallo per la nomina a presidente di Marcello Foa.