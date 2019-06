Il premier: "Non mi piace scherzare con i risparmi degli italiani" Vertice di governo, Conte: "Sto qui se mi convincono, intorno a me un po' di inesperienza" Al centro dell'incontro la strategia per evitare la procedura d'infrazione da parte dell'Ue sul debito pubblico italiano. Il premier Conte in un'intervista a 'la Repubblica' dice: "Se vogliono andare a sbattere contro un muro, facciano pure"

Al via il vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Al centro dell'incontro la strategia per evitare la procedura d'infrazione da parte dell'Ue sul debito pubblico italiano. Al tavolo anche il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, i viceministri all'Economia, Massimo Garavaglia e Laura Castelli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti."Qualcuno qui deve ancora capire come sono fatto". Così il premier Giuseppe Conte in alcuni virgolettati raccolti da Repubblica commenta il vertice di ieri sera con Luigi Di Maio e Matteo Salvini " che si è svolto in un clima cordiale", precisa il presidente del Consiglio. Pur non nascondendo i problemi da risolvere: "È impossibile che ci sia uno scontro tra me e i miei due vice per una semplice ragione, se non andiamo d'accordo, io li lascio liberi. Perché una cosa deve essere chiara: sto qui se mi convincono loro, non sono io a doverlo fare. Con me non c'è bisogno di giochetti - aggiunge il capo del governo -, mi sembra che la Lega non abbia ancora tolto gli emendamenti al disegno di legge sul salario minimo, che è in discussione al Senato. Sono certo che lo farà, ma non è ancora avvenuto. Poi, se uno vuole correre il rischio di cadere nelle braccia del suo possibile carnefice, faccia pure" e "a me le veline date ai giornali non fanno né caldo né freddo. Se vogliono andare a sbattere contro un muro, facciano pure".La preoccupazione del premier è l'economia: "Non mi piace scherzare con i risparmi degli italiani, vedo intorno a me un po' di inesperienza". Alla domanda sul perché, secondo lui, Lega e 5 stelle sembrino ancora ragionare su terreni di consenso, e non di governo, il presidente del Consiglio risponde: "Quando si fa una campagna elettorale così lunga, è probabile sia difficile uscirne".Poi, sulla questione del ministro degli Affari europei, Conte frena Salvini: "Finché non è chiusa la procedura di infrazione le deleghe le tengo io. Per trattare con la commissione, l'Italia deve parlare con una voce sola". E dopo il vertice ribadisce: "La filosofia del governo rispetto all'Europa è sempre la stessa: no all'austerity, no a misure recessive". E spiega che si metterà subito al lavoro con il ministro dell'Economia Giovanni Tria per disegnare la manovra d'autunno, ma ricorda: "Io sono sempre Giuseppe Conte, quello che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione salvaguardando reddito di cittadinanza e quota 100. Non è che ho cambiato idea". E all' "amico Juncker" manda un messaggio: "Quando il presidente della commissione europea dice che sbagliamo direzione, gli rispondo che lui l'ha sbagliata sulla Grecia". E chiarisce: "Non c'è un problema di delega. Se un giorno non avessi un mandato pieno, lascerei. Sarebbe la crisi più trasparente della Repubblica italiana" e "vado avanti perché nessuno mi ha mai messo in discussione".