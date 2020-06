Palazzo Chigi Vertice tra Conte e i capi delegazione maggioranza su "stati generali" Dopo le tensioni dei giorni scorsi tra premier e Pd

E' iniziato in tarda serata a Palazzo Chigi il vertice convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione dei partiti al governo.Sul tavolo, tra l'altro, la definizione degli Stati generali dell'Economia, voluti da Conte. Proprio l'annuncio dell'iniziativa, da parte del premier, nei giorni scorsi aveva suscitato l'irritazione del Pd, per la mancata condivisione sul progetto. Oggi, da parte del segretario Dem Nicola Zingaretti, è arrivata una apertura sugli Stati generali, anche se con alcuni 'dubbi'. "Attenzione - ha detto - ai tempi certi, ora l'Europa chiede a noi rigore, un piano di ricostruzione serio ed adeguato, non possiamo sbagliare".Nella riunione di stasera si parlerà dunque dell'articolazione e della tempistica degli Stati generali, che Conte vorrebbe già questa settimana, presumibilmente da giovedì a sabato.Oltre a Conte, a Palazzo Chigi sono presenti il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. I capi delegazione partecipano in videoconferenza.