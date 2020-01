Si allarga ancora il mondo della "faccine" Via ai nuovi emoji 2020, c'è anche il "gesto italiano" a dita congiunte Lanciati 117 nuovi simboli social, tra cui - per noi abitanti del Bel Paese - spicca la manina atteggiata ad esprimere sorpresa, incredulità, disapprovazione

Ci sono sia la bandiera sia il Babbo Natale transgender tra i nuovi 117 emoji 2020 approvati dall'Unicode Consortium, l'organizzazione non governativa che rilascia i nuovi simboli per espandere il popolarissimo mondo della "faccine" social.Ma c'è anche, a sorpresa, il "gesto italiano con la mano" chiamato "Pinched fingers": la manina arrotondata con tutte le dita che si toccano per esprimere sorpresa, incredulità, disapprovazione, l'equivalente - e non solo - della frase: "Ma che stai dicendo?". Un gesto o meglio uno stile comunicativo che evidentemente abbiamo ormai esportato nel mondo assieme al vino, al parmigiano e a tutti gli altri prodotti rigorosamente "Made in Italy".