Rilasciate circa 70 persone Via allo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia Tra i 35 liberati da Mosca c'è anche il regista Oleg Sentsov. Lo scambio di prigionieri dovrebbe rilanciare gli accordi di Minsk per porre fine al conflitto nel Donbass

Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Un aereo di Stato ucraino è decollato dall'aeroporto Vnukovo di Mosca con a bordo i cittadini ucraini liberati dalla Russia ed è poi atterrato a Kiev.A bordo dell'aereo, un Antonov An-148, hanno viaggiato 35 ucraini liberati. Tra loro i marinai catturati l'anno scorso dai russi al largo della Crimea e il regista Oleg Sentsov. All'aeroporto Borispil di Kiev è arrivato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha parlato di "primo passo" per porre fine alla guerra.L'arresto di Sentsov, con l'accusa di aver complottato per un attentato in Crimea, aveva sollevato una campagna di protesta internazionale.Contemporaneamente un aereo con a bordo 33 russi detenuti in Ucraina è decollato dall'aeroporto di Kiev Borispol. A bordo c'è anche il capo della sede ucraina dell'agenzia di stampa russa Ria Novosti, Kirill Vyshinsky, accusato di alto tradimento dalle autorità ucraine e di cui nei giorni scorsi un tribunale aveva ordinato il rilascio. Altro detenuto di spicco nel gruppo liberato è Vladimir Tsemakh, "comandante" dei separatisti filo-russi in azione in Donbass e che gli inquirenti internazionali ritengono un testimone chiave nel caso dell'abbattimento del volo Mh17 sui cieli dell'Ucraina orientale nel 2014. Pochi giorni fa, Kiev ha ordinato la liberazione su cauzione di Tsemakh.Lo scambio di prigionieri dovrebbe rilanciare gli accordi di Minsk per porre fine al conflitto nel Donbass. Il maxi scambio di prigionieri avvenuto oggi tra Russia e Ucraina e' il "primo passo" per porre fine alla guerra. Cosi' il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, che ha accolto all'aeroporto di Kiev i 35 detenuti liberati da Mosca.