POLITICA

2019/03/16 11:13

Il ministro in Basilicata Via della Seta. Salvini: le chiavi di casa agli italiani, controllare chi viene a investire qui I settori strategici per la sicurezza vanno controllati e le chiavi di casa le devono possedere gli italiani. Il vicepremier Salvini torna così sul memorandum di intesa con la Cina, ribadendo la sua volontà di controllare chi viene ad investire in Italia e su cosa, e che appunto non siano settori strategici.

Via della Seta, Conte: Italia ha imposto principi e regole europee

Via della Seta, Conte: Italia ha imposto principi e regole europee Vertice al Quirinale sblocca l'accordo con la Cina: sì alla via della seta ma senza 5G Condividi "Voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa viene a investire e che non siano settori strategici". Lo ha detto a Lauria (Potenza) il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale per le Regionali che in Basilicata si svolgeranno il 24 marzo.



"Voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale" perché "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani".



"Dal mio punto di vista non ci sarà nessun problema con gli Stati Uniti" ha detto il ministro dell'Interno ai cronisti presenti a Lauria riferendosi alla Via della Seta. "Voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa viene a investire e che non siano settori strategici". Lo ha detto a Lauria (Potenza) il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale per le Regionali che in Basilicata si svolgeranno il 24 marzo."Voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale" perché "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani"."Dal mio punto di vista non ci sarà nessun problema con gli Stati Uniti" ha detto il ministro dell'Interno ai cronisti presenti a Lauria riferendosi alla Via della Seta.

Condividi