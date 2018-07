Via libera del Cdm al decreto dignità, stretta sui contratti a termine e fisco light Multe alle aziende che lasciano l'Italia, per i lavoratori interinali, spiegano, è prevista l'estensione delle stesse tutele degli altri lavoratori.

"Guerra al precariato, "licenziamo" il jobs act". E' quanto affermano fonti di governo anticipando alcuni dei punti contenuti nel decreto dignità varato dal Consiglio dei ministri in serata.

Per i lavoratori interinali, spiegano, è prevista l'estensione delle stesse tutele degli altri lavoratori. Previste inoltre "più tutele per i lavoratori senza penalizzare gli imprenditori onesti", si sottolinea ancora.



Nel decreto, secondo quanto previsto da una delle ultime bozze del decreto, è previsto un pacchetto fisco 'light' con ritocchi al redditometro. C'è anche lo slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e lo stop allo split payment solo per i professionisti.



Nel provvedimento anche la tutela dei lavoratori con "importanti" disincentivi ai licenziamenti ingiusti con l'aumento del 50% dell'indennizzo che può arrivare anche a 36 mensilità.