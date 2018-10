Washington Via libera del Senato Usa alla nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema L'Aula si è espressa con 50 voti a favore e 48 contrari, tra le proteste dei contestatori. Il giudice voluto da Trump è stato accusato da 3 donne di aver tentato di violentarle quando era giovane

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 ottobre 2018

Il Senato americano ha dato il via libera definitivo alla nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. L'Aula, spaccata in due, si è espressa con 50 voti a favore e 48 contrari.I manifestanti contro la nomina di Kavanaugh hanno cercato più volte di ostacolare e interrompere il voto gridando "vergogna" in aula, mentre all'esterno il Campidoglio era assediato dai contestatori, ma sono stati rapidamente allontanati.Kavanaugh è stato indicato dal presidente Donald Trump, subentrerà alla Corte Suprema nel posto lasciato vacante da Anthony Kennedy. Le proteste scaturiscono dal fatto che tre donne acccusano Il giudice di aver tentato di violentarle quando era giovane. Accuse che, assieme a giorni di cortei e contestazioni, evidentemente non sono bastate a bloccarne la conferma.Brett Kavanaugh giurerà nelle prossime ore per diventare ufficialmente giudice della Corte Suprema, alla presenza dei giudici John Roberts e Anthony Kennedy. Con il suo ingresso i giudici progressisti sono ora in minoranza (quattro su nove) e questo influenzerà le scelte della Corte per diversi anni.Donald Trump loda e si congratula con il Senato americano per aver confermato il giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il presidente americano twitta il suo plauso ai senatori dall'Air Force One, da dove ha seguito le operazioni di voto mentre era diretto in Kansas per un comizio. “Lodo il Senato Usa e mi congratulo per la conferma del nostro 'grande nominato', il giudice Brett Kavanaugh, alla Corte suprema degli Stati Uniti. Oggi stesso firmerò la nomina e lui giurerà ufficialmente. Molto eccitante!”.