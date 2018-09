Via libera della Vigilanza a Marcello Foa Presidente della Rai

Condividi

Tanti auguri al nuovo presidente della RAI @MarcelloFoa! Lo aspetta un compito non facile, ma sono sicuro che sarà all'altezza. Anche in RAI tornerà la meritocrazia! Sembrava impossibile, ma siamo già sulla buona strada. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 26 settembre 2018

La Commissione di Vigilanza sulla Rai ha espresso parere favorevole alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40. È stato raggiunto quindi il quorum di due terzi previsto dalla legge per rendere efficace la nomina del presidente.A favore di Foa hanno votato Lega, M5s, Forza Italia e Fratelli d'Italia, per l'appunto i 27 che erano la soglia base. Tre i no, 1 scheda bianca e 1 nulla LeU. Pur presente, "per rispetto istituzionale", Casini non ha preso parte alla votazione; il Pd non si è presentato.Domani torna a riunirsi il Cda di viale Mazzini. Sarà la prosecuzione della precedente seduta, che era aggiornata e non chiusa, e si procederà alla presa d'atto e quindi ratifica del via libera a Foa."Tanti auguri al nuovo presidente della Rai Marcello Foa. Lo aspetta un compito non facile, ma sono sicuro che sarà all'altezza. Anche in Rai tornerà la meritocrazia! Sembrava impossibile, ma siamo già sulla buona strada". Così su Twitter, il ministro e vice premier, Luigi Di Maio.