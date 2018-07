Montecitorio Via libera della Camera al taglio dei vitalizi agli ex deputati L'ufficio di presidenza approva la delibera del presidente Roberto Fico. Regole in vigore dal primo gennaio 2019. Forza Italia si astiene: "Provvedimento incostituzionale". Il Movimento 5 stelle festeggia in piazza

Montecitorio taglia i vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo.I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. Forza Itralia si è astenuta.Il testo introduce anche il ricalcolo delle pensioni per gli ex parlamentari. Le nuove regole entreranno in vigore non più dal 1° novembre prossimo, come inizialmente previsto, ma a partire dal 1 gennaio 2019.Durante l'esame in Ufficio di presidenza della Camera della delibera sul taglio dei vitalizi è stato approvato un unico emendamento a firma di Ettore Rosato del Pd. L'emendamento dispone che in casi specifici e di particolare difficoltà dell'ex deputato si possa prevedere un 'riaumento' dell'assegno - dopo il ricalcolo su base contributiva - fino al 50%."Io non mollo e non mollerò mai. Oggi abbiamo riparato un'ingiustizia sociale e quindi una ferita".Così il presidente della Camera commenta l'approvazione del taglio ai vitalizi degli ex parlamentari da parte dell'ufficio di presidenza di Montecitorio. E sulla eventuale bocciatura da parte della Corte costituzionale: "Non sono preoccupato. Ho scritto una delibera forte, sostanziale e sostanziosa che riapra a un'ingiustizia" facendo proprio un principio "costituzionale per cui tutti i cittadini sono uguali", dice Roberto Fico."Forza Italia ha presentato un emendamento per rendere costituzionale il provvedimento sui vitalizi, che non è stato accolto. Ci siamo astenuti proprio perché siamo favorevoli all'abolizione dei vitalizi, ma il provvedimento di Fico è un provvedimento-manifesto che verrà sicuramente dichiarato incostituzionale". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a margine di un evento organizzato da Antonio Tajani. "Il nostro emendamento - ha spiegato - avrebbe reso costituzionale e reale l'abolizione dei vitalizi, invece siamo di fronte all'ennesima propaganda. Oggi non è una giornata storica. Vedremo nelle prossime settimane, ma gli esperti e consulenti da noi ascoltati ci hanno tutti parlato di violazione del principio di retroattività. Attendiamo i ricorsi e il pronunciamento della Corte, ma bastava approvare il nostro emendamento per avere un esito diverso".Palloncini gialli e bottiglie di champagne: così il M5s festeggia in piazza a Montecitorio, davanti al Parlamento, l'abolizione dei vitalizi. "Stiamo cancellando un privilegio non un diritto e quando si fa qualcosa per le persone è giusto festeggiare", dice Francesco Silvestri, vice capogruppo alla Camera ai militanti."Oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no". Così il vice premier e ministro per lo Sviluppo economico e per il Lavoro Luigi Di Maio a Unomattina sul taglio dei vitalizi. "È un principio di giustizia", sottolinea, aggiungendo: "mi avevano sempre detto che non si poteva fare. Siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati".