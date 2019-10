Vibo Valentia Mancano gli anestesisti per fare il cesareo: parto rimandato ma nell'attesa il feto muore La donna si era recata in ospedale per la rituale visita di controllo in prossimità del parto. I medici avevano deciso per il parto cesareo, escludendo la necessita' di un ricovero e rimandandola a casa

Un caso di presunta malasanita' si sarebbe verificato all'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia. Una donna di 32 anni di Cessaniti (Vibo Valentia), M.G., ha perso la bimba che portava in grembo dopo essere stata rimandata ieri a casa dai medici in quanto non c'erano anestesisti per un parto cesareo.La donna si era recata in ospedale per la rituale visita di controllo in prossimita' del parto. I medici avevano deciso per il parto cesareo, escludendo la necessita' di un ricovero e rimandandola a casa.Stamani la complicazione, il ritorno in ospedale dove, dopo un trasferimento urgente in sala parto, è stato riscontrato il decesso del feto.Il marito della donna, dopo essersi scagliato contro alcuni arredi dell'ospedale, si e' recato in Questura a Vibo Valentia per sporgere denuncia contro i sanitari che hanno avuto in cura la moglie al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda ed accertare eventuali responsabilita'.