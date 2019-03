Vicenza, ultraleggero precipita e si incendia: morto il pilota

Un pilota di un ultraleggero è morto oggi precipitando con il suo velivolo tra gli alberi di un bosco nei pressi di Cassola (Vicenza). I pompieri accorsi da Bassano hanno spento le fiamme dell'ultraleggero, che al contatto con il terreno si è spezzato in più parti, incendiandosi. Il pilota era probabilmente deceduto all'istante, i medici del suem 118 non hanno potuto che constatarne la morte. Il velivolo era decollato dalla vicina avio superficie di Cassola, distante un paio di km dal luogo dell'incidente. La dinamica del fatto è al vaglio della polizia.La vittima è un vicentino di 63 anni, Guadenzio Cherubin, di Bassano (Vicenza). Era il custode dell'aviosuperficie dalla quale era decollato il velivolo, un mezzo di proprietà di un amico dell'uomo, che il 63enne aveva l'autorizzazione ad utilizzare. L'incidente è avvenuto subito dopo il decollo. Il pm ha posto sotto sequestro i resti dell'ultraleggero, per le perizie che dovranno stabilire le cause del disastro.