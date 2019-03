A Noventa Vicenza, rapina finisce in tragedia: cerca di impedire furto dell'auto e muore travolta I due malviventi sarebbero poi scappati su una terza vettura, forse di un complice che li aspettava. Posti di blocco in tutta la zona

Condividi

Rapina finita in tragedia oggi, poco prima delle 14, all'esterno dell'ufficio postale di Noventa Vicentina, in via Palladio. Vittima una donna. Secondo una prima ricostruzione, due malviventi avrebbero cercato di rubare una Mercedes di proprietà di una signora, originaria del Veronese. La donna in quel momento stava facendo un prelievo al Postamat. Nella vettura - la Mercedes blu - c'era seduta nel posto di passeggero, un'altra donna, la zia. La donna è stata tirata fuori a forza e sarebbe stata poi investita, morendo poco dopo. La zona è stata transennata e stanno indagando i Carabinieri.Oltre alla Mercedes i ladri avevano come obiettivo il denaro che la donna uccisa, una veronese di 50 anni, aveva da con se' mentre stava facendo, con la nipote, alcune operazioni in vari uffici postali della zona.