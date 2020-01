SPETTACOLO

2020/01/10

Sulla dinamica indagano i Carabinieri Vieste: morto un operaio colpito da un tubolare in ferro. L’incidente in un cantiere edile L’uomo è morto subito dopo il ricovero in ospedale

Condividi Non sono ancora chiare le cause di un incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio in un cantiere edile a Vieste.



A perdere la vita un operaio di 46 anni che è stato colpito alla testa da un tubolare in ferro.



L'uomo, la cui posizione lavorativa è ancora al vaglio degli inquirenti, è stato soccorso e portato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è morto poco dopo il ricovero.



