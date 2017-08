Vigile urbano ucciso in strada nel potentino a colpi arma fuoco L'uomo è stato freddato in pieno centro a pochi metri dall'ufficio postale

Omicidio in strada questa mattina a Barile, nel Potentino: un vigile urbano di 57 anni, Remo Giuliano, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato freddato in pieno centro a pochi metri dall'ufficio postale.Il movente dell'omicidio dell'uomo sarebbe di natura personale, legata ai rapporti della vittima con un'altra persona.I Carabinieri, che hanno isolato la zona e interrogato alcune persone, hanno trovato l'arma usata dal killer (una pistola7,65) e stanno indagando per chiarire con esattezza il movente dell'omicidio e risalire al responsabile.Al momento è ignota l'identità dell'omicida, come pure ignoti sono i motivi dell'agguato.