Mercati Vigilia di Pasqua Juventus ancora giù

di Fabrizio Patti Principali borse europee chiuse, riapriranno martedì. A guadagnare oggi Parigi, +0,3, e Francoforte in salita di più di mezzo punto grazie anche al settore auto. Giù invece Londra, -0,15, e Milano: -0,20%. La settimana corta si chiude comunque con un bilancio positivo: +0,65% per il Ftse Mib.Contrastati gli indici statunitensi: Dow Jones sale dello 0,38%, sulla scia dei buoni dati sul mercato del lavoro, -0,09% invece il Nasdaq.Oggi molti indicatori congiunturali, tra cui gli ordinativi negativi per l'industria italiana e il dato sulle aspettative dei direttori acquisti, che nel manifatturiero segnalano ancora una contrazione.A piazza Affari Juventus il peggior titolo, -4,14 dopo il -17% di ieri. In negativo anche Amplifon e Tim, in questo caso dopo le voci di una possibile fusione con Open Fiber. Male i bancari, Unicredit e Fineco le più penalizzate.Chiudono la settimana in salita Buzzi Unicem, +2,58%, seguita da Ferrari Prysmian .L'euro perde terreno contro il dollaro, a 1,1239. Spread a quota 256 punti base, in lieve salita.