Lunedì a Milano Viktor Orban e Marine Le Pen non andranno all'incontro dei sovranisti di Salvini

Orban

Il premier ungheresenon parteciperà all'incontro dei partiti sovranisti in programma lunedì prossimo a Milano, convocato dal leader della Lega Matteo Salvini. Non ci sarà neppure alcun rappresentante del suo partito Fidesz. Lo ha confermato una fonte vicina al giornale Nepszava. Orban, secondo la stessa fonte, non vuole rompere con il Partito popolare europeo e spera di evitare l'espulsione e anzi di spostare a destra il Ppe dopo le elezioni. Così non è interessato all'iniziativa di Salvini.Anche la leader del Rassemblement National francesenon andrà all'incontro dei partiti sovranisti in programma lunedì prossimo a Milano convocato da Matteo Salvini. Lo riferisce all'Ansa il portavoce del partito, Alain Vizier, spiegando che Le Pen "è impegnata nella campagna elettorale: questo fine settimana sarà in Bretagna, mentre la settimana prossima ha in agenda altri appuntamenti in Francia.