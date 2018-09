Reginetta per una notte Vince Miss Ucraina ma perde subito il titolo: è stata sposata e ha un figlio Le regole sono ferree: una partecipante deve essere nubile e senza figli

La vincitrice del concorso di bellezza “Miss Ucraina 2018”, Veronica Didusenko è stata privata del titolo e della corona poiché risultata già sposata e madre di un bambino. La donna ha nascosto questi particolari della sua vita agli organizzatori del concorso e secondo il contratto firmato, per le informazioni personali non veritiere una partecipante si esclude dal concorso.La Didusenko dovrà cedere la corona a una nuova vincitrice che sarà proclamata il 30 settembre prossimo. Non è chiaro se dovrà restituire anche il premio in denaro che ammonta a circa 10 mila euro. La donna ha accusato gli organizzatori di discriminazione e, sfidandoli, ha detto che si recherà a Pechino per rappresentare l’Ucraina al concorso “Miss Universo” che si terrà l’8 dicembre prossimo. A quel punto l’Ucraina rischierebbe la squalifica poiché le regole sono le stesse: una partecipante deve essere nubile e senza figli.