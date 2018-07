Pazza estate Violenti temporali e grandine in Trentino-Alto Adige Maltempo anche in Piemonte e Lombardia

Immagine di repertorio

Una serie di violenti temporali si sono abbattuti oggi pomeriggio in diverse zone del Trentino Alto Adige. Grandine a Moena in Val di Fassa ma anche a San Genesio Atesino e a Bolzano città. In tre ore in Alto Adige sono caduti oltre 2000 fulmini accompagnati da pioggia e forte vento. Molti gli interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi caduti, frane, piccoli smottamenti e scantinati allagati.Le raffiche di vento a Merano hanno toccato i 77 chilometri orari. A Bolzano in appena un'ora la temperatura è scesa da 32 a 20 gradi.A Moena e a Passo San Pellegrino i chicchi di grandine hanno imbiancato la strada costringendo l'intervento dello spazzaneve e a scopo precauzionale una cinquantina di persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni, parzialmente allagate. Le persone sono state accolte nella Scuola di Moena e hanno cenato presso un albergo del luogo.Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo, con rischio moderato. Il Comune ha disposto l'attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza.Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, dellaPolizia Locale e di MM.La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo sulla morte di Guido Zabena, il 51enne annegato la scorsa notte nel Torinese a bordo della sua auto in un sottopasso allagato da un forte temporale.Al momento il fascicolo non formula ipotesi di reato, in attesa che arrivino le relazioni degli interventi effettuati nel sottopassaggio, a cominciare da quella dei vigili del fuoco.