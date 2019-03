Violenza sessuale Cuneo, arrestato un militare per abusi su una ragazzina di 13 anni L’uomo, 30 anni e sposato, avrebbe costretto la ragazzina ad avere rapporti sessuali minacciando di divulgare delle fotografie intime



Condividi

Aveva conquistato la fiducia della 13enne facendosi mandare foto “particolari” poi, con la minaccia di pubblicarle, avrebbe avuto con lei rapporti intimi. Arrestato dalla Polizia di Cuneo un militare di 30 anni e sposato. Le violenze risalgono ad aprile dello scorso anno e sono durate diversi mesi, fino a quando la ragazzina non ha avuto il coraggio di raccontare tutto prima agli amici e poi ai poliziotti.Gli investigatori, per la gravità dei fatti, hanno subito avviato le indagini e sono riusciti a raccogliere materiale probatorio per incastrare l'uomo considerato un "insospettabile". L’inchiesta è coordinata dalle procure di Cuneo e di Torino, quest'ultima competente per il reato di divulgazione di materiale pedopornografico. Ora le indagini proseguono per verificare che l'uomo non si sia reso responsabile di abusi su altre ragazzine.