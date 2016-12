Roma Natale. Virginia Raggi piange alla Messa della Caritas: "È un momento complesso" Stava tenendo un discorso alla tradizionale Messa di Natale per i meno abbienti

"È un momento un po' complesso". In lacrime la sindaca di Roma, Virginia Raggi, mentre teneva un discorso alla tradizionale Messa di Natale per i meno abbienti, organizzata nell'Ostello della Caritas alla presenza del vicario di Roma, cardinale Agostino Vallini, e di monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas diocesana di Roma. Evidente, nelle parole della Raggi nel momento di commozione avuto durante la cerimonia, il riferimento a queste settimane della giunta capitolina, scandite da indagini della Procura che hanno finito con l'aprire una crisi politica con il Movimento 5 Stelle e che ora sembra essere stata ricomposta, a fatica."Ci aspettano grandi sfide e noi siamo pronti ad affrontarle con forza, gioia e determinazione". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Roma nel messaggio augurale ai romani di buon Natale e di "un 2017 ricco di energia e soddisfazioni". Il sindaco aggiunge che "un pensiero va a tutti i nostri concittadini che festeggiano con le loro famiglie ma anche a chi oggi e' meno fortunato, a chi e' lontano dalla propria citta'. E un grande ringraziamento va a tutti coloro che lavorano senza sosta in questi giorni di festa". Raggi conclude con "Siamo uan grande comunita'. Felice Vigilia e felice Natale a tutti".