Conte: no allarmismi Coronavirus. 170 le vittime in Cina, oltre settemila i contagi Il presidente cinese schiera in campo l'esercito. La Russia chiude i confini

È di 7.830 casi confermati e 170 morti l'ultimo bilancio dell'epidemia di polmonite da coronavirus in Cina. Lo riferiscono i media statali cinesi, citando dati delle 19 di oggi, le 12 in Italia, aggiungendo che ci sono finora 139 casi di persone dimesse dalle strutture ospedaliere del Paese dopo la guarigione. Sono 12 mila i casi sospetti e, tra i malati, 1370 sono in gravi condizioni.





L’allarme del governatore di Hubei: mancano medicine e protezioni

Il governatore della provincia dell'Hubei, Wang Xiaodong, ha avvertito che c'è una grave carenza di forniture mediche, non solo a Wuhan, città epicentro dell'epidemia dal nuovo coronavirus della polmonite, ma anche nella città vicine. Il governatore ha aggiunto che mancano anche gli indumenti protettivi usa e getta. "È la prima cosa a cui penso la mattina quando mi sveglio", ha detto in una conferenza stampa riportata dai media locali. Secondo il governatore, la situazione è così grave che alcuni tra il personale medico indossano impermeabili e sacchetti di immondizia monouso come copriscarpe per proteggersi.



Un caso sospetto su una nave da crociera a Civitavecchia

Un caso sospetto di Coronavirus (inizialmente si era parlato di due) è in isolamento nell'ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Una donna di Hong Kong con febbre e problemi respiratori, è stata raggiunta dai medici dello Spallanzani per realizzare i test. Secondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave.



Conte: vigili e prudenti, ma no allarmismi

"Ci manteniamo aggiornati per intensificare, se necessario, le nostre cautele. Già adesso, senza necessità di diffondere allarmismi e che si alimenti alcuna forma di panico, noi stiamo adottando tutte le iniziative per fronteggiare i rischi connessi al coronavirus", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei cronisti, dopo l'incontro con il primo ministro bulgaro Borissov. "Non siamo preoccupati, ma assolutamente vigili e prudenti" per la nave bloccata al largo di Civitavecchia per casi sospetti di coronavirus, ha detto il premier.



Usa: manderemo i nostri migliori esperti

Gli Usa invieranno i loro "migliori esperti", su invito della Cina, per collaborare alle ricerche sul coronavirus, ha annunciato il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow. "Stiamo inviando in aiuto i nostri migliori esperti del Centro di controllo per la prevenzione della malattie", ha dichiarato Kudlow ai giornalisti, precisando che gli esperti Usa sono stati invitati dalla Cina a lavorare insieme all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) nella ricerca di una cura. Nei giorni scorsi il presidente, Donald Trump, aveva offerto alla Cina e all'omologo Xi Jinping "ogni aiuto necessario": "I nostri esperti sono straordinari", ha assicurato Trump in un tweet.



Nuova riunione dell'Oms

L'Organizzazione mondiale della sanitàtiene oggi una nuova riunione d'emergenza di esperti per stabilire se l'epidemia di coronavirus iniziata in Cina costituisca un'emergenza sanitaria internazionale. Il meeting è stato convocato dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus dell'organismo Onu basato a Ginevra.



"La decisione di riunire nuovamente il comitato d'emergenza è basata sull'evidenza di aumento del numero di casi e anche della trasmissione del coronavirus da uomo a uomo anche al di fuori dalla Cina. Questi sviluppi sono di grande preoccupazione", ha affermato ieri in conferenza stampa nella sede dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a Ginevra Michael Ryan, Executive Director, Who Health Emergencies Programme, appena rientrato dalla missione in Cina.



"Fuori dalla Cina abbiamo avuto finora solo 68 casi" di coronavirus, "pari all'1% del totale, e nessuno morto". Questo "è merito degli sforzi straordinari fatti dal governo cinese per fermare la diffusione del virus". Così, in conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale dell'Oms, Tedros, appena rientrato dalla Cina. Le 142 che persone decedute vivevano in Cina. La stragrande maggioranza dei contagiati era stato in Cina, e solo 3 non vi erano stati".



Rimpatrio italiani con aereo civile

"Saranno una cinquantina gli italiani che torneranno in Italia". E' quanto ha dichiarato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervistato da Radio Radio. "L'ipotesi di lavoro è quella di un atterraggio a due giorni da oggi di un aereo civile sotto l'egida militare. Stiamo valutando dove far proseguire la quarantena che certamente ci sarà, conclude Sileri, limitata a un quindicina di giorni, che è il periodo d'incubazione del virus".

"Stiamo lavorando perché un volo parta domani e provi a raccogliere i 60 italiani che vivono lì e chiedono di poter rientrare da Wuhan" ha poi affermato il ministro della Salute Roberto Speranza durante la registrazione di una puntata di Porta a Porta. "La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata - ha aggiunto Speranza -. Bisogna tenere alta l'attenzione ma non bisogna fare allarmismo. Ho chiesto una riunione urgente dei ministri europei perché anche gli altri paesi facciano altrettanto, ma stiamo parlando di nove casi in tutta Europa, non bisogna fare allarmismo".



"Il governo italiano è impegnato per dare il massimo supporto ai nostri connazionali in Cina", scrive il ministro degli esteri Luigi Di Maio su twitter confermando che "domani parte un volo per il rimpatrio degli italiani che si trovano a Wuhan".



Forse insieme in struttura militare

Gli italiani potrebbero trascorrere gli eventuali 15 giorni di 'sorveglianza' sanitaria in una struttura militare. Una decisione definitiva non è stata ancora presa dal Ministero della Salute, ma questa al momento sembra l'ipotesi più accreditata per motivi logistici. Da Wuhan i cittadini italiani potranno partire solo dopo visita medica che escluda problemi, quindi solo se sani. In viaggio useranno la mascherina, e in Italia saranno in isolamento gli uni dagli altri.



Negativo l'esame sul paziente ricoverato a Napoli

Non era da coronavirus l'infezione che ha colpito un uomo cinese rientrato dal suo paese e ricoverato al Cotugno di Napoli. Lo confermano le analisi realizzate all'Istituto Spallanzani di Roma che aveva fatto scattare le procedure di controllo.

4 casi in Fvg, Regione: sono negativi

Quattro casi di coronavirus sono stati segnalati in Friuli Venezia Giulia tra le città di Udine e Trieste. Tutti e quattro i casi, però, "sono negativi", come ha fatto sapere l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, parlando ai microfoni della Tgr Rai. Riccardi, confermando i quattro casi, ha spiegato che le persone "avevano dei sintomi particolari e per precauzione sono stati esaminati. Tutti gli esiti degli esami hanno dato risultati infondati". I pazienti coinvolti, ha fatto sapere,arrivavano dall'area da dove si è propagato il virus.

Ue: potenzialità per minaccia molto grande

Il contagio da coronavirus "evolve molto velocemente e c'è la potenzialità di una minaccia molto grande", ha detto Stella Kyriakidou, Commissario europeo perla salute, parlando alla plenaria del Parlamento europeo. "La mia priorità - ha sottolineato - è assicurare tutto il sostegno agli Stati membri. Abbiamo già preso una serie di provvedimenti per sostenere le misure nazionali e siamo in costante contatto. Abbiamo bisogno di uno scambio immediato di informazioni e di coordinare la risposta europea".

5 casi in Francia, 4 in Germania, uno in Finlandia

Cinque casi in Francia, quattro in Germania, un caso in Finlandia. Questo il punto sul contagio di cittadini Ue in Europa al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. Alla Commissione risulta che attualmente circa 600 europei vorrebbero lasciare la Cina, ma al momento solo la Francia ha chiesto assistenza Ue per i rimpatri. Il Meccanismo Ue di protezione civile può coprire fino al 75% dei costi di viaggio. Risulta che i paesi che hanno segnalato cittadini nazionali che vogliono rientrare dalla Cina sono Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Lettonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania e Regno Unito.



Primo caso in Tibet

Anche il Tibet ha riportato il suo primo caso, rende noto la Commissione sanitaria nazionale(Nhc) cinese. Le 38 nuove morti segnano il più alto aumento di decessi giornalieri dall'inizio dell'epidemia e arrivano mentre è incorso un massiccio sforzo di contenimento che sta tenendo bloccate decine di milioni di persone nello Hubei. La maggior parte delle ultime infezioni segnalate si è verificata proprio nella provincia focolaio del virus, che ne ha registrate 1.032.



Il Presidente cinese: situazione "cupa e complicata"

La situazione nel contrasto all'epidemia di polmonite da coronavirus è ancora "cupa e complicata", ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, ripreso dai media statali cinesi, in un messaggio in cui ha sottolineato l'allineamento al Partito Comunista Cinese delle Forze Armate cinesi "per combattere duramente e sostenere attivamente la prevenzione e il controllo" dell'epidemia. Nel messaggio, Xi ha chiesto agli ospedali militari di fare del loro meglio per accogliere tutti i pazienti e ha sollecitato l'intensificazione della ricerca scientifica contro il nuovo coronavirus.



Effetti sui voli

American Airlines taglia i voli con la Cina a causa dell'emergenza coronavirus. Tutti i collegamenti da Los Angeles a Shangai e Pechino saranno sospesi dal 9 febbraio fino al 27 marzo. Proseguiranno per ora regolarmente invece i voli da Dallas e Los Angeles a Hong Kong. American Airlines è la seconda compagnia aerea statunitense a sospendere alcuni voli con la Cina dopo United Airlines.



Anche British Airways ha annunciato la sospensione immediata di tutti i suoi voli verso la Cina. Anche Lion Air, la più importante compagnia aerea del sudest asiatico, ha deciso di interrompere tutti i voli a partire dal 1 febbraio.



Voli sospesi anche per la tedesca a Lufthansa. Lo ha confermato la compagnia aerea tedesca, dopo una prima indiscrezione pubblicata dalla Bild. La compagnia aerea tedesca ha deciso di annullare tutti i voli da e per la Cina continentale, per via dell'epidemia di coronavirus. La sospensione, ha fatto sapere la società, sarà in vigore fino a 9 febbraio e riguarda anche le compagnie controllate Swiss e Australian Airlines.



Nella serata di ieri, anche l'olandese Klm e la spagnola Iberia hanno annunciato la cancellazione di voli per la Cina. A partire da venerdì, i voli Klm diretti per le città di Chengdu e Hangzhou saranno sospesi, mentre i numeri di voli per Shanghai saranno ridotti da 11 a 7 alla settimana. La tratta di Pechino, invece, non subirà modifiche, ha fatto sapere Klm in una comunicato. Le misure saranno in vigore fino al 29 febbraio.



Quanto a Iberia, la sospensione riguarda tutti i voli verso la città di Shanghai, l'unica destinazione che opera in Cina. La sospensione sarà effettiva da venerdì, quando era previsto il prossimo volo, e durante il mese di febbraio.



Dal 31 gennaio domani e fino al 25 marzo l'El Al, la compagnia di bandiera israeliana, non volerà più in Cina. Lo ha annunciato la stessa compagnia questa mattina "dopo una valutazione della situazione" in corso. I voli in programma oggi - ha spiegato ancora - partiranno invece regolarmente.



Rinviati anche i Mondiali indoor di atletica

Il coronavirus ferma anche i Mondiali indoor di atletica leggera, che erano in programma a Nanchino nel marzo prossimo. World Athletic, la federazione internazionale di atletica leggera, ha reso noto di aver deciso insieme con gli organizzatori cinesi di rinviare di un anno, a marzo 2021, l'evento che si doveva tenere nella città cinese dal 13 al 15 marzo prossimi. "Sappiamo che la Cina sta facendo tutto il possibile per contenere il nuovo coronavirus - dichiara in una nota - ma è necessario fornire agli atleti, alle federazioni e ai partner indicazioni chiare in una situazione complessa e in rapida evoluzione".



Anche le prove di Coppa del mondo di sci, previste in Cina a febbraio, sono state annullate per via del nuovo coronavirus. Lo riferiscono le autorità di Pechino.



Effetti su commercio e produzione industriale

Intanto, per i timori che l'infezione da coronavirus si diffonda ancora più rapidamente Toyota ha interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio.



Starbucks ha annunciato la chiusura temporanea di metà dei propri punti vendita in Cina. La catena di negozi di caffè non è la prima a chiudere negozi nel Paese: pochi giorni fa anche McDonald's aveva annunciato una decisione simile.



Ikea ha chiuso tutti i suoi negozi in Cina, a causa dell'epidemia da coronavirus. Lo ha annunciato l'azienda svedese, sottolineando che la misura è stata decisa per proteggere clienti e personale dal rischio di contagio. I negozi resteranno chiusi sino a nuovo ordine, dopo esserlo già stati per una settimana a causa dei festeggiamenti per il capodanno lunare.